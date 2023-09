Sáng 13/9, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, tối 12/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất làm 10 người chết và mất tích.

Tại xã Liên Minh (thị xã SaPa) có 2 người chết, 6 người mất tích do lũ cuốn trôi; xã Phìn Ngan (huyện Bát Xát) có 1 người mất tích do lũ cuốn trôi; tại Xã Làng Giàng (huyện Văn Bàn) có 1 người chết do dông lốc làm sập bếp.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại xã Liên Minh. Ảnh: Anh Ngọc.

Ngoài ra, lũ ống cũng cuốn trôi, làm hư hỏng toàn bộ các trại nuôi cá hồi, cá tầm dọc 3 tuyến suối chính: Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang. Nhiều nhà cửa, tài sản khác cũng bị thiệt hại nặng nề.

Điểm sụt lún trên Quốc lộ 4D, đoạn Lào Cai - Sa Pa. Ảnh: Anh Ngọc.

Trong sáng cùng ngày, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng chuyên môn khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

"Công tác tìm kiếm được thực hiện khẩn trương. Cùng với đó, thị xã Sa Pa cần phân công lãnh đạo trực chỉ đạo công tác tìm kiếm. Các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức công tác thăm hỏi gia đình nạn nhân", ông Trường nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chỉ đạo công tác khắc phục tại xã Liên Minh. Ảnh: Anh Ngọc.

Nước lũ vẫn đang chảy xiết gây khó khăn cho công tác tìm kiếm các nạn nhân bị lũ cuốn. Ảnh: Anh Ngọc.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thống kê thiệt hại.

Trước đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc, từ đêm ngày 12/9 đến rạng sáng 13/9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại một số trạm như thị xã Sa Pa: xã Trung Chải 142,4mm, thủy điện Tà Thàng 118,2mm, Ô Quý Hồ 82,6mm, xã Mường Hoa 77,4mm; xã Gia Phú (huyện Bảo Thắng) 109,2mm; xã Sơn Thủy (huyện Văn Bàn) 106,6mm.

Các điểm đo mưa còn lại trung bình khoảng 40 - 55mm. Mưa lớn đã gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp tại một số nơi.