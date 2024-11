Huawei lên kế hoạch sản xuất đại trà chip Ascend 910C vào đầu năm 2025. Ảnh: Huawei

Theo nguồn tin, Huawei đã gửi một số mẫu chip Ascend 910C đến vài khách hàng và bắt đầu nhận đơn đặt trước. Con chip này do xưởng đúc lớn nhất Trung Quốc- SMIC – sản xuất trên quy trình N+2, nhưng việc thiếu máy in thạch bản tiên tiến khiến năng suất (tỷ lệ thành công khi sản xuất các đế chip trên tấm bán dẫn) chỉ đạt 20%.

Trong khi đó, chip hiện đại cần đạt năng suất hơn 70% để khả thi về mặt thương mại hóa.

Ngay cả chip mới nhất hiện nay của Huawei – Ascend 910B – cũng mới đạt năng suất khoảng 50%, buộc công ty phải giảm mục tiêu sản xuất và trì hoãn hoàn thành đơn hàng.

ByteDance – chủ sở hữu ứng dụng video ngắn TikTok – được cho là đã đặt hàng hơn 100.000 chip Ascend 910B năm nay, nhưng đến tháng 7 mới nhận được gần 30.000 đơn vị. Các hãng công nghệ Trung Quốc khác cũng phàn nàn về tình trạng tương tự.

Do lệnh cấm vận năm 2020 của Mỹ, Trung Quốc không thể mua máy in EUV từ ASML của Hà Lan. ASML cũng dừng bán máy in thạch bản cực tím sâu DUV cho nước này sau các hạn chế xuất khẩu năm ngoái của chính quyền Mỹ. Vì không có giải pháp ngắn hạn, Huawei đang ưu tiên các đơn hàng của tổ chức và chính phủ.

Nhà chức trách Mỹ đang lên kế hoạch kiểm soát xuất khẩu đối với ngành công nghiệp bán dẫn và hạn chế hơn nữa việc xuất khẩu sang doanh nghiệp Trung Quốc.

Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017 – 2021), ông đã đưa ra những chính sách thương mại cứng rắn với Bắc Kinh.

(Theo Huawei Central)