Hưng Thịnh động thổ phân khu Hollywood Hills tại MerryLand Quy Nhơn

Ngày 2/10 Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức lễ động thổ phân khu Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck thuộc dự án MerryLand Quy Nhơn. Đây là lần đầu tiên thương hiệu phát triển BĐS nổi tiếng quốc tế YOO Inspired by Starck có mặt tại Việt Nam.

Sở hữu quy mô hơn 90ha, Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck (gọi tắt: Hollywood Hills) là một trong những phân khu cao cấp nhất của dự án “thành phố bán đảo” MerryLand Quy Nhơn. Dự án hợp thành từ 3 tiểu khu, tối ưu và thỏa mãn nhu cầu sống đẳng cấp của khách hàng tinh hoa toàn cầu bằng bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật đa diện tích, uyển chuyển trên cao độ 40-100m nơi triền đồi, mở tầm nhìn phóng khoáng và quyến rũ, thu trọn biển - trời nơi bán đảo Hải Giang. Hollywood Hills là thành viên mới nhất và duy nhất hiện nay tại Việt Nam, trong số gần 40 bất động sản hàng hiệu mang thương hiệu YOO Inspired by Starck trên toàn cầu. Theo chủ đầu tư, mỗi căn biệt thự tại đây sẽ do “huyền thoại thiết kế đương đại” Philippe Starck cẩn trọng trau chuốt từng đường nét, bài trí nội thất mang tinh thần vị nhân sinh sâu sắc. Bộ sưu tập biệt thự nghệ thuật hàng hiệu tại Hollywood Hills mang tính độc bản không trùng lặp, không gian thanh lịch, tinh tế và ngập tràn trải nghiệm. Sự kiện động thổ Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck, phân khu mới tại MerryLand Quy Nhơn. Ảnh: Hưng Thịnh Có mặt tại sự kiện, ông Rich Millar - Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của YOO bày tỏ choáng ngợp trước vẻ đẹp của bán đảo Hải Giang cùng địa điểm tọa lạc của phân khu Hollywood Hills. “Những căn biệt thự tại Hollywood Hills sẽ mang 2 phong cách: Cổ điển và Văn hóa, với mục đích tôn vinh những dấu ấn bản địa đậm đà của vùng đất Bình Định. Chúng tôi tin rằng, với vẻ đẹp tự nhiên của phân khu Hollywood Hills, kết hợp sự sáng tạo tuyệt vời của Philippe Starck và đội ngũ YOO Inspired by Starck, những căn biệt thự nghệ thuật độc đáo tại đây sẽ là một tuyệt tác mới trên thị trường bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam, được chào đón bởi các nhà đầu tư, công chúng trong nước và quốc tế. Đây cũng là dịp đưa thương hiệu Hưng Thịnh ra thế giới, nổi bật tại thị trường châu Á – Thái Bình Dương”, ông Rich Millar chia sẻ. Ông Rich Millar - Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương của YOO. Ảnh: Hưng Thịnh Ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ: “Cùng với chiến lược xây dựng điểm đến vui chơi giải trí - trải nghiệm theo xu hướng du lịch thế giới, Tập đoàn Hưng Thịnh đón đầu nhu cầu lưu trú của du khách toàn cầu, bao gồm đa dạng phân khúc từ cao cấp tới siêu cao cấp. Phân khu Hollywood Hills được Tập đoàn Hưng Thịnh khởi dựng trong tầm nhìn trở thành cú hích thúc đẩy hạ tầng nghỉ dưỡng hạng sang và siêu sang tại thành phố Quy Nhơn, thu hút dòng du khách cao cấp, thỏa mãn mong muốn về một chốn nghỉ dưỡng sang trọng, đẳng cấp quốc tế mà vẫn đậm dấu ấn bản địa”. Ông Trương Văn Việt - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng. Ảnh: Hưng Thịnh Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, với sự xuất hiện của những dự án theo hướng cao cấp, hiện đại, đẳng cấp thế giới như MerryLand Quy Nhơn cùng phân khu vừa động thổ, kết hợp sức hút tự nhiên, văn hóa - lịch sử, cộng đồng…, Quy Nhơn - Bình Định sẽ là điểm hội tụ của du khách Việt Nam và toàn cầu, trung tâm du lịch mới của châu Á. Ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại sự kiện Hollywood Hills by YOO Inspired by Starck được nhận định sẽ tỏa sáng về mọi mặt, từ vị thế trên sườn đồi với tầm nhìn ngoạn mục ra thung lũng và biển trời, cho đến không gian thiết kế đẳng cấp, tinh tế và hệ thống tiện ích, dịch vụ nghỉ dưỡng đặc quyền, xa xỉ. Những chủ nhân tinh hoa tương lai của Hollywood Hills sẽ được trải nghiệm bộ sưu tập tiện ích hội đủ mọi giá trị bao gồm: bến du thuyền sang trọng với du thuyền 2 thân lớn nhất Đông Nam Á, thẻ membership quyền năng tại MerryLand Golf Club - sân golf 18 lỗ tiêu chuẩn Championship do huyền thoại Greg Norman thiết kế, đến những phong vị ẩm thực tinh tế tại nhà hàng All Day Dining cùng hàng loạt trải nghiệm đa tầng tĩnh - động tại dự án MerryLand Quy Nhơn. Ngoài ra, một sảnh lễ tân với kiến trúc biểu tượng cũng sẽ thoả mãn những vị chủ nhân kỹ tính nhất. Hollywood Hills sở hữu cao độ độc tôn trên sườn đồi ôm trọn vịnh biển. Ảnh phối cảnh Đai diện Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ: “Trong hành trình 20 năm kiến tạo những cộng đồng hưng thịnh, Tập đoàn Hưng Thịnh đã đặt dấu ấn sâu đậm bằng nhiều dự án trải dài trên nhiều tỉnh thành. Dự án thành phố bán đảo du lịch MerryLand Quy Nhơn tại Hải Giang sẽ góp phần định hình trải nghiệm du lịch mới, đưa Quy Nhơn - Bình Định trở thành điểm đến hàng đầu châu Á. Trong đó, phân khu Hollywood Hills được đầu tư bài bản, chăm chút tỉ mỉ cùng sự hợp tác với YOO Inspired by Starck sẽ tạo nên sức hút lớn với khách hàng tinh hoa, thúc đẩy phân khúc du lịch cao cấp, là bước tiến mạnh mẽ trên hành trình đưa du lịch Quy Nhơn vươn ra thế giới”. Đối tác thiết kế của Hollywood Hills - YOO Inspired by Starck và thương hiệu mẹ YOO, là thương hiệu thiết kế và phát triển bất động sản hàng hiệu xếp hạng số 1 thế giới, chiếm tỷ trọng thị phần lớn nhất với 72% tổng số dự án đã hoàn thành của toàn thị trường bất động sản hàng hiệu. “Huyền thoại thiết kế” Philippe Starck đóng vai trò đồng sáng lập YOO, giám đốc sáng tạo của YOO Inspired by Starck và là nhà thiết kế đương đại nổi tiếng trên thế giới. Thế Định