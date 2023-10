Vòng liveshow 4 Vietnam Idol 2023 phát sóng tối 30/9 với sự tham gia của top 8 thí sinh bao gồm: Hà An Huy, Lâm Phúc, PiaLinh, Xuân Định K.Y, Diễm Hằng Lamoon, Thu Hiền Hellen, Hà Minh, Thanh Thảo (Muộii). Đêm thi mang chủ đề 'The remix - Hoà âm ánh sáng', mỗi thí sinh lần lượt thể hiện những ca khúc mang màu sắc âm nhạc hiện đại, phong cách sáng tạo riêng để chinh phục khán giả và giám khảo.

Thanh Thảo (Muộii) mở màn với ca khúc 'Hương đêm bay xa'. Là thí sinh thi đầu tiên nên cô có phần lo lắng và thiếu tự tin, giám khảo Mỹ Tâm nhắc nhở Thanh Thảo: ''Em vẫn bị áp lực và lo lắng trước phần trình diễn của mình. Dù ở tập trước em nằm ở top nguy hiểm nhưng đừng nghĩ đến nó và hãy cố gắng tỏa sáng. Hãy tận hưởng, đừng nghĩ mình đang đi thi". Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng khẳng định: "Phần thể hiện của Thanh Thảo phối khí rất hấp dẫn nhưng anh vẫn chờ Thảo hát hoà quyện vào phần nhạc. Em hát còn rời rạc chưa kết nối với nhạc, khi lên nốt cao chưa khéo léo".

Thu Hiền Hellen tiếp tục bứt phá trong liveshow 4 với ca khúc 'Bad boy'. Giám khảo Mỹ Tâm đánh giá cao sự lựa chọn bài hát này cho rằng Hellen có sự kết nối với khán giả khi trình diễn, khắc phục được hạn chế ở tuần trước. Tuy nhiên, Hellen cần tiết chế ở những nốt cao. Giám khảo Huy Tuấn bày tỏ: "Em có ngoại hình xinh đẹp và hôm nay em rất đẹp". Ngay lập tức, giám khảo Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo nhạc sĩ Huy Tuấn không được khen thí sinh nữa mà hãy tập trung vào chuyên môn. Nữ ca sĩ còn nói đùa sau đêm thi sẽ "tố cáo" với vợ Huy Tuấn vì anh nhiều lần khen thí sinh đẹp.

Sau khi Lê Khoa dừng chân, Diễm Hằng Lamoon là thí sinh có cá tính rõ nét nhất còn trụ lại khi duy trì được phong cách xuyên suốt cuộc thi. Lợi thế của cô là màu giọng baby voice đặc trưng. Trong đêm thi liveshow 4, Lamoon Diễm Hằng chọn ca khúc 'Yêu dấu theo gió bay' kết hợp màn hóa thân thành thuỷ thủ mặt trăng bản 'hắc hoá'. Phần trình diễn ấn tượng, nhận lời khen từ giám khảo Mỹ Tâm: "Em làm rất hay! Giọng hát của em rất bắt mic". Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết rất thích phần thanh nhạc của Lamoon, giọng nét và hay. Song phần trình diễn của cô vẫn chưa thoải mái.

Trải qua các vòng thi, PiaLinh liên tục nằm trong top thí sinh nguy hiểm. Ca khúc 'Khi em lớn' cũng được đánh giá là chưa nổi bật so với chủ đề âm nhạc của đêm liveshow 4. Giám khảo Mỹ Tâm nhận xét: "Chị phải nói thật, giọng của Linh không bắt mic nên nghe rất mờ. Giọng em sẽ đẹp hơn khi thể hiện những ca khúc được phối ít nhạc cụ". Giám khảo Quang Dũng dành lời động viên cho giọng ca sinh năm 2004: "Mỗi vòng có đề tài khác nhau, khi thực hiện không đúng sở trường thì rất khó. Nhưng qua mỗi vòng thi, mình sẽ biết được cái nào sẽ phù hợp với bản thân, nên anh rất thương PiaLinh. Em đã cố gắng để làm tốt nhất".

3 thí sinh nam ở top 8 được nhận xét đều mang màu sắc riêng nhưng chưa thật sự bùng nổ. Xuân Định K.Y mang tới bản hit 'Anh không đòi quà', khuấy động sân khấu bằng màn chào hỏi giám khảo, khán giả một cách gần gũi. Giọng ca gốc Huế cũng làm mới phần rap của mình khi có sự quyết liệt, mạnh mẽ thay vì nhẹ nhàng như các vòng thi trước. Mỹ Tâm bày tỏ sự phấn khích: "Em rất thông minh khi lựa chọn ca khúc gần gũi với khán giả, lời bài hát được thêm vào tạo sự thú vị và thậm chí còn hay hơn bài gốc". Đạo diễn Quang Dũng cũng cho rằng Xuân Định đến sân khấu như để tận hưởng hành trình này, làm khán giả cảm nhận mình đang biểu diễn chứ không phải thi. Trong khi đó, giám khảo Huy Tuấn lại nhận xét Xuân Đinh "đang đi ngang", không có nhiều bứt phá.

Hà An Huy trở lại đêm liveshow 4 với ca khúc 'Ngã tư không đèn'. Giám khảo Mỹ Tâm nhận xét: 'Em chọn bài hát này để remix là không phù hợp. Nếu em không thay đổi thì sẽ vào top nguy hiểm ở vòng sau'. Giám khảo Quang Dũng cho rằng An Huy cần bứt phá nhiều hơn, Huy Tuấn cũng đồng tình với nhận xét này và lưu ý các thí sinh nên lựa chọn bài hát gần gũi với khán giả thay vì các bài hát mới.

Thí sinh Nguyễn Hà Minh được khen ngợi bởi chất giọng nội lực cùng khả năng trình diễn thu hút. Tiết mục ‘Ngày mai’ của Hà Minh được giám khảo Huy Tuấn nhận xét: 'Phải dành lời cảm ơn cho Hà Mình vì có mặt trong top 8 Vietnam Idol 2023. Mang một màu sắc rất riêng biệt, qua mỗi vòng thi Hà Minh ngày càng tiến bộ và luôn giữ vững phong độ. Đây sẽ là một đối thủ mạnh của ngôi vị quán quân năm nay'. Giám khảo Mỹ Tâm đồng tình với quan điểm này, cho rằng Hà Minh ngay từ những ngày đầu đã thể hiện được màu sắc đa dạng của mình.

Lâm Phúc tiếp tục giữ vững phong độ trong liveshow 4. Giọng ca đến từ Hà Nội chọn bài hát 'Don’t you go' để thể hiện cá tính âm nhạc trong đêm thi chủ đề The remix - Hòa âm ánh sáng. Với chất giọng ngọt ngào, ngoại hình điển trai, sự thể hiện của Lâm Phúc để lại nhiều dấu ấn, nhận nhiều lời khen từ nhạc sĩ Huy Tuấn.

13 năm trước, Văn Mai Hương trở thành á quân Vietnam Idol khi chỉ mới 16 tuổi. Trở lại chương trình biểu diễn ca khúc mới ra mắt 'Đại minh tinh', nữ ca sĩ cho biết muốn làm người truyền cảm hứng âm nhạc đã trở thành sự thật. 'Khi bước chân ra sân khấu, tôi rất run và hồi hộp vì nhìn thấy các bạn thí sinh ở trong kia, cảm giác như được quay trở lại khoảng thời gian là thí sinh của Vietnam Idol. Ngày đấy, tôi chỉ ước ao được truyền cảm hứng giống chị Mỹ Tâm. Từng xem chị Mỹ Tâm đứng trên sân khấu rất nhiều lần, giờ thì mình cũng đã làm được điều đó”, Văn Mai Hương chia sẻ. Về thí sinh năm nay, chủ nhân hit 'Một ngàn nỗi đau' cho rằng mỗi bạn là một màu sắc âm nhạc khác nhau, rất mới lạ, đúng với tiêu chí 'thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới'.

Kết thúc vòng thi liveshow 4 của Vietnam Idol 2023, thí sinh PiaLinh phải nói lời tạm biệt với chương trình. Mỹ Tâm cho biết ban giám khảo sẽ không sử dụng lượt cứu dành cho Pia Linh, việc giọng ca 'Nấu ăn cho em' dừng chân tại vị trí này sẽ là 'điều tốt nhất' cho cô. 'Có thể thấy trước một điều, càng đi sâu Linh càng đuối sức, chị sợ rằng khán giả sẽ không còn dành cho em tình yêu nhiều như lúc này nữa', giám khảo Mỹ Tâm chia sẻ.

Đêm liveshow 4 Vietnam Idol có chủ đề khó so với một số thí sinh theo phong cách nhẹ nhàng, với thế mạnh là dòng nhạc ballad. Hà An Huy là cái tên không giữ được phong độ, Thanh Thảo, PiaLinh 3 tuần liền lọt top nguy hiểm, Xuân Định K.Y, Lâm Phúc, Hà Minh, Thu Hiền Hellen được nhận xét có sự ổn định. Trải qua 13 tập phát sóng, top 7 Vietnam Idol 2023 gồm: Diễm Hằng Lamoon, Thu Hiền Hellen, Hà An Huy, Thanh Thảo, Hà Minh, Lâm Phúc, Xuân Định K.Y.

Phước Sáng - Thanh Phi

Video: Quang Thông