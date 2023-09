Vòng liveshow 3 Vietnam Idol 2023 phát sóng tối 23/9 với sự tham gia của top 9 thí sinh bao gồm: Hà An Huy, Lâm Phúc, PiaLinh, Xuân Định K.Y, Diễm Hằng Lamoon, Thu Hiền Hellen, Annie Thu Thuỷ, Hà Minh, Thanh Thảo (Muộii). Đêm thi mang chủ đề Nét dân gian, mỗi thí sinh lần lượt đem những màu sắc văn hoá dân tộc, phong cách sáng tạo riêng trong âm nhạc để chinh phục khán giả và giám khảo.

Diễm Hằng Lamoon khiến khán giả và ban giám khảo bất ngờ khi hóa thân thành nhân vật 'liền chị' (Quan họ Bắc Ninh) qua bài hát ‘Còn duyên’. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Cách chọn bài hát của em rất khéo léo, anh rất thích phần sáng tạo trong làn điệu này. Quan trọng em vẫn giữ được sự tươi tắn từ đầu chương trình cho đến giờ. Đây là tiết mục anh rất thích". Giám khảo Mỹ Tâm cũng khẳng định: "Tất cả đều vừa vặn, giống như em làm đúng chị Hằng của thời đại luôn ấy. Chị rất thích em, hy vọng em được tiếp tục vào vòng trong, nếu chương trình thiếu em sẽ thiếu sự thú vị".

PiaLinh mang đến sân khấu Vietnam Idol ca khúc ‘Ngồi hát đỡ buồn’ với giai điệu vui tươi, mang đậm màu sắc dân ca. Ở các vòng thi trước, PiaLinh luôn xuất hiện với những nhạc cụ khác nhau nhưng trong đêm liveshow 3, cô quyết định không sử dụng nhạc cụ mà tập trung kết nối với khán giả nhiều hơn. Giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Ở phần đầu em hát không được tốt lắm. Em hơi hấp tấp khi chọn bài hát này… Em lại tiếp tục chọn một bài có tông khá thấp so với chất giọng của mình. Với anh, đây là 1 tiết mục không thành công". Mỹ Tâm cũng đồng tình với ý kiến này, cho rằng lý do khiến bài hát không gây ấn tượng vì PiaLinh chọn nhầm bài.

Lâm Phúc tiếp tục giữ vững phong độ trong liveshow 3 Vietnam Idol. Anh chọn bài hát ‘Gió đánh đò đưa’ để gợi nhắc nét văn hoá đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, nơi anh sinh ra. Với chất giọng ngọt ngào, ngoại hình điển trai, sự thể hiện của Lâm Phúc để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt, cuối phần trình diễn thí sinh này tặng giám khảo Mỹ Tâm chiếc quạt, kèm theo câu hát "Muốn lấy chồng hay chưa?" khiến khán giả thích thú. Ngay lập tức, Mỹ Tâm hài hước đáp trả: "Rất mong chờ ngày được lấy chồng". Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ sự thích thú với tiết mục của Lâm Phúc.

Với ca khúc 'Son', Thu Thuỷ Annie mang tới màn trình diễn khoe thế mạnh vũ đạo. Song phần thể hiện của Thu Thuỷ trong đêm liveshow được đánh giá còn nhiều hạn chế. Giám khảo Quang Dũng nhận định rất khó để khán giả nhớ đến ca khúc ‘Son’. Nhận xét về Annie, Mỹ Tâm cho rằng nữ thí sinh có nhiều tố chất trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhưng điều cô thiếu ở cuộc thi chính là sự kết nối với người nghe.

Thí sinh Hà Võ Thanh Thảo (Muộii) thể hiện ‘Cá cắn câu’, kết hợp với nghệ nhân hát bài chòi nhằm tôn vinh giá trị nghệ thuật dân gian. Giám khảo Quang Dũng nhận xét: "Anh thích tiết mục này bởi em có máu của một người sáng tác và kết nối được với những người cùng yêu âm nhạc, nhưng điểm hạn chế ở đây là độ khó của bài hát và khán giả sẽ có tâm lý trông chờ vào sự đột phá bài hát gần gũi". Các giám khảo còn lại cũng đồng tình với ý kiến trên và cho rằng Thanh Thảo phải nỗ lực nếu muốn tiến sâu hơn.

Là một trong những thí sinh được đánh giá cao trong liveshow trước, Xuân Định K.Y tiếp tục gây ấn tượng với ca khúc tự sáng tác ‘Cưng như trứng’. Giọng ca gốc Huế khoe chất giọng nội lực, làm chủ sân khấu và tự tin tương tác với khán giả. Nam thí sinh kết hợp hát rap bằng giọng Huế, qua đó nhận được lời khen từ phía ban giám khảo. Giám khảo Mỹ Tâm nói: "Định rất thông minh và bài hát rất hay. Đa phần em mang đến sân khấu những ca khúc tự sáng tác hoặc sáng tạo theo cách riêng thế nên em thoải mái khi truyền tải đến khán giả. Bên cạnh đó, khả năng trình diễn sân khấu của em như ca sĩ chuyên nghiệp vậy đó".

Hellen Thanh Hiền thể hiện ca khúc ‘Tuý âm’. Mỹ Tâm dành lời khen vì Thanh Hiền có sự tiến bộ vượt bậc và trình diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, nữ giám khảo cũng chỉ ra những điểm chưa tốt: 'Em vẫn còn rất nhiều chỗ quên bài. Kỹ thuật thanh nhạc phải luyện tập nhiều hơn'.

Thí sinh Nguyễn Hà Minh là gương mặt nổi bật trong vòng thi, được khen ngợi bởi chất giọng nội lực cùng khả năng trình diễn thu hút. Tiết mục ‘Rơi’ của Hà Minh được giám khảo Huy Tuấn nhận xét: "Không ai có thể làm tốt hơn Hà Minh được. Em là một thí sinh có chất giọng đáng gờm trong mùa giải năm nay. Sự điêu luyện của em về thanh nhạc thể hiện rất rõ. Anh rất thích tiết mục này!". Trong khi đó, giám khảo Mỹ Tâm đưa ra lời cảnh báo Hà Minh về việc cân bằng giữa thể hiện kỹ năng và lựa chọn ca khúc phù hợp, vì bài hát làm ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận của khán giả.

Với ca khúc ‘Đào liễu’, Hà An Huy đưa giám khảo và khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi có màn kết hợp cùng mẹ là NSƯT Minh Phương trên sân khấu Vietnam Idol. Hà An Huy chinh phục ban giám khảo nhờ kỹ thuật, chất giọng ấm áp và phong cách đa dạng. Giám khảo Mỹ Tâm tỏ ra ganh tị và chúc mừng anh vì được đứng chung sân khấu với mẹ. Nữ giám khảo thể hiện sự ngưỡng mộ vì bản thân chưa từng được hát cùng mẹ trên một sân khấu lớn. Giám khảo Huy Tuấn và Quang Dũng cũng chỉ ra các điểm hạn chế trong tiết mục và góp ý cho An Huy cách chỉnh giọng, dàn dựng nội dung phù hợp với bài hát.

Bên cạnh phần thi của top 9, tập 12 Vietnam Idol còn gây chú ý khi có sự góp mặt của Hòa Minzy trong vai trò ca sĩ khách mời. Chủ nhân hit 'Hôm nay ăn gì' chọn thể hiện ca khúc 'Thị Mầu' - dự án đưa văn học cổ vào âm nhạc hiện đại mà nữ ca sĩ ấp ủ 7 năm. Dựa vào chủ đề 'Nét dân gian' mà đêm liveshow hướng đến, phần trình diễn của Hòa Minzy có nét tương đồng.

Kết thúc vòng thi liveshow 3 của Vietnam Idol 2023, thí sinh Thu Thuỷ Annie phải nói lời tạm biệt với chương trình. Annie chia sẻ: "Tôi rất biết ơn khi được đặt chân đến Vietnam Idol 2023. Tôi từng đắn đo khi quyết định tham gia chương trình, nhưng đến top 9 đã là một điều mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Những góp ý của giám khảo cũng như khán giả sẽ là những điều mà tôi không bao giờ quên".

Đại diện ban giám khảo, Mỹ Tâm nhận định rằng Annie còn nhiều thiếu sót, cần cố gắng hơn nữa để làm mới bản thân. Nhìn chung, đêm liveshow 3 Vietnam Idol có chủ đề khó. Một số thí sinh không giữ được phong độ như Thanh Thảo, PiaLinh, Hà Minh. Top thí sinh có sự ổn định qua các vòng thi gọi tên Diễm Hằng Lamoon, Xuân Định K.Y, Hà An Huy, Lâm Phúc. Trải qua 12 tập phát sóng, top 8 Vietnam Idol 2023 gồm: PiaLinh, Diễm Hằng Lamoon, Thu Hiền Hellen, Hà An Huy, Thanh Thảo, Hà Minh, Lâm Phúc, Xuân Định K.Y.

Phước Sáng - Thanh Phi