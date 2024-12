Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống của tỉnh An Giang. Đây cũng là nơi có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao nhất tỉnh này. Vì thế, trình độ mặt bằng dân trí tại đây thấp, một bộ phận cha mẹ học sinh do hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện toàn tâm, toàn ý chăm lo cho con, em mình học hành đầy đủ. Tỷ lệ học sinh của huyện bỏ học còn cao hơn so với các nơi khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Vì vậy, Hội Khuyến học huyện luôn quan tâm, đẩy mạnh xã hội hóa trong việc chăm lo khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm giúp các em học sinh được học hành, nâng cao trình độ, chống bỏ học giữa chừng.

Hội đã có sự linh hoạt và sáng tạo trong công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học đạt hiệu quả. Quỹ được sử dụng vào mục đích cấp học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi, xuất sắc; cấp phát quà “Tiếp bước đến trường” cho học sinh là con em thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhằm tạo thuận lợi để các em được đến trường lớp học tập nâng cao trình độ học vấn.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tri Tôn Neáng Kim Cheng, từ đầu năm 2024 đến nay, hội đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài trên 2,3 tỷ đồng, thông qua đó, hỗ trợ gần 6.000 suất học bổng và quà tiếp bước đến trường với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp hội xã, thị trấn huy động gần 4,5 tỷ đồng, chi hỗ trợ hơn 16.000 suất quà và học bổng.

Ngoài ra, Hội Khuyến học huyện Tri Tôn còn có sáng kiến thực hiện phong trào “Nuôi heo đất” - một hình thức tiết kiệm của học sinh trong các trường học trên địa bàn. Ý nghĩa của phong trào này là tinh thần chia sẻ, giúp đỡ bạn bè vượt qua khó khăn, cùng nhau vững bước trên con đường chinh phục con chữ.

Học sinh các lớp dùng tiền tiết kiệm của bản thân tự nguyện cho heo ăn. Số tiền tiết kiệm thu được dành để giúp đỡ các bạn học sinh cùng lớp, cùng trường có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được theo đuổi nghiệp học.

Mong muốn các em tiếp tục được học tập nâng cao trình độ, Hội Khuyến học huyện Tri Tôn phát động phong trào xây dựng và phát triển gia đình học tập. Nhờ sự đồng thuận của cộng đồng, số lượng các gia đình đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình học tập” tăng lên đáng kể.

Học sinh huyện Tri Tôn, An Giang

Cũng theo Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tri Tôn Neáng Kim Cheng, thời gian tới, Hội Khuyến học huyện sẽ tiếp tục phối hợp nhiều tổ chức, lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển.

Cùng với đó, hội sẽ thúc đẩy phong trào học tập suốt đời của "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" tiến lên một bước quan trọng, góp phần vào việc xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học huyện Tri Tôn đề ra phương châm gắn kết công tác khuyến học với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trên cơ sở đó, tiếp tục vận động quỹ hội đạt và vượt chỉ tiêu, giúp các em được học hành, nâng cao trình độ, chống bỏ học giữa chừng.