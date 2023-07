Không chỉ diện vest rất đẹp, tiền đạo Huỳnh Như còn gây chú ý khi khoác chiếc khăn rằn trên cổ khi cùng tuyển nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023 vào sáng 5/7.

Tiền đạo người Trà Vinh tiết lộ đây là chiếc khăn mà cô luôn mang theo từ khi sang Bồ Đào Nha thi đấu. Lần này, Huỳnh Như tin rằng chiếc khăn tiếp tục mang lại nhiều may mắn cho tuyển nữ Việt Nam.

Huỳnh Như và chiếc khăn rằn luôn mang theo bên người

"Chiếc khăn rằn này tôi luôn mang theo bên mình, từ lúc sang Bồ Đào Nha thi đấu. Khăn này tôi mua chứ không phải được tặng", Huỳnh Như cho biết.

Ngoài chiếc khăn, Huỳnh Như cũng luôn mang theo một cái loa để nghe nhạc. Tiền đạo chủ lực tuyển nữ Việt Nam là người rất thích ca hát.

"Về hành trang tôi có những sự chuẩn bị riêng. Hôm nay chúng tôi trông có vẻ khá lạ lẫm khi mặc vest. Thật sự thì mọi người đều rất thích thú khi được mặc bộ trang phục này", Huỳnh Như chia sẻ khi diện vest xinh đẹp lên đường dự World Cup 2023.

Huỳnh Như cùng các đồng đội sẵn sàng tới World Cup

Trước đó, ở lễ xuất quân, Huỳnh Như có những chia sẻ rất xúc động: "Đây không chỉ là ước mơ của tôi mà còn là của toàn đội, của các cầu thủ nữ và người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Khi giành vé dự World Cup toàn đội tiếp tục tập luyện nghiêm túc vì biết vinh quan kèm trách nhiệm, đây là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất bóng đá nữ Việt Nam làm được. Cảm ơn các nữ cầu thủ từ thời các cô, chị và giờ là các em, từ thời khắc gian nan nhất đến hôm nay, đã đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Chặng đường nào cũng gian nan và tràn đầy thử thách, nhưng bóng đá nữ giờ đây đã nhận được sự quan tâm của Ban lãnh đạo và người hâm mộ. Tôi xin hứa quyết tâm làm thật tốt để mang lại nhiều điều tuyệt vời nhất cho người hâm mộ Việt Nam”.

Tuyển nữ Việt Nam rộn ràng lên đường

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Lần trước tôi đã có dịp sang New Zealand rồi. Nhưng lần này chắc chắn rất khác. Vì quốc ca của Việt Nam sẽ được cất lên tại World Cup, một giải đấu danh giá. Đó chắc chắn là niềm tự hào với toàn đội".

Tại New Zealand, tuyển nữ Việt Nam đá 2 trận giao hữu gặp chủ nhà New Zealand (10/7) và Tây Ban Nha (14/7) trước khi chính thức tham dự giải đấu. World Cup nữ 2023 diễn ra từ 20/7 đến 20/8 tại Australia và New Zealand. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E, thi đấu tại Newzealand, lần lượt gặp ĐKVĐ Mỹ (22/7), Bồ Đào Nha (27/7) và Hà Lan (1/8).