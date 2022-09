HVN đẩy mạnh tập huấn lái xe an toàn cho cán bộ chiến sỹ cảnh sát giao thông

Ngày 30/3/2022, HVN tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông triển khai các hoạt động về an toàn giao thông giai đoạn 2022 - 2024, tập trung vào các hoạt động chính sau: Đào tạo: Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng giảng dạy và lái xe ô tô, mô tô phân khối lớn an toàn cho hướng dẫn viên Cục Cảnh sát giao thông, cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông; trao đổi và chia sẻ tài liệu, giáo trình đào tạo lái xe mô tô phân khối lớn và ô tô. Tuyên truyền an toàn giao thông: Phối hợp, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; phối hợp hoàn thiện giáo trình và tham gia ban giám khảo các cuộc thi về an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học, trung học phổ thông, thanh niên và các chương trình tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông khác của HVN. Thống kê và phân tích dữ liệu tai nạn giao thông: Phối hợp thu thập dữ liệu và phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông; từ đó trao đổi, đề xuất các giải pháp, xây dựng lộ trình nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Hoạt động phối hợp khác: Phối hợp nghiên cứu cách giải quyết, xử lý đối với xe mô tô không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi tham gia giao thông.