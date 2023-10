Hôm nay (26/10), lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đang giải quyết tin báo tội phạm liên quan một vụ tranh chấp tử thi khá hy hữu xảy ra tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil.

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2008, chị Trần Thị Ngọc S. (trú tại huyện Đắk Mil) sống với anh Nguyễn Bá T. (quê tỉnh Vĩnh Phúc) và có với nhau 2 người con.

Vào tháng 7/2023, anh T. bất ngờ tử vong do bệnh lý. Cái chết của anh T. không có dấu hiệu hình sự nên gia đình đã tổ chức an táng theo phong tục.

Sự việc đáng nói khi gần đây, em ruột của anh T. được mẹ đẻ anh T. (hiện đang trú tại tỉnh Vĩnh Phúc) ủy quyền làm đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của anh T., đồng thời đòi đưa thi thể của anh T. về quê chôn cất.

Từ việc quyết định nơi chôn cất thi thể của anh T., hai bên gia đình xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp buộc cơ quan chức năng phải khai quật tử thi, xác định quan hệ huyết thống.

Trước đây, anh T. và chị S. có tổ chức đám cưới nhưng người thân anh T. cho rằng chị S. không phải là vợ và 2 cháu nhỏ không phải là con của anh T.

Lực lượng chức năng khai quật tử thi để xác định huyết thống. (Ảnh: CTV)

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông, ngày 25/10, cơ quan chức năng đã khai quật tử thi và người nhà anh T. đòi đưa thi hài anh này về quê an táng. Tuy nhiên, 2 người con của anh T. phản đối.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho rằng, tử thi không phải đồ vật nên công an không có thẩm quyền để bàn giao. Việc chôn cất người chết ở đâu do gia đình quyết định nên mâu thuẫn hai bên càng căng thẳng.

"Hiện chúng tôi đang làm việc với các cơ quan liên quan để có phương án xử lý vụ việc một cách phù hợp", lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho hay.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Đắk Lao thông tin, sau khi công an khai quật xong tử thi anh T. được an táng tại vị trí cũ.

"Hiện cấp trên đang xử lý và phía chính quyền địa phương chỉ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự", vị lãnh đạo xã Đắk Lao thông tin thêm.