Tại sự kiện, IDC Group chào đón gần 100 vị khách mời là đại diện các đối tác, khách hàng thân thiết, các doanh nghiệp, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam. Sự kiện là cơ hội để IDC Group cùng đối tác nhìn lại hành trình một năm vừa qua, chuẩn bị cho những bước phát triển vượt bậc trong năm 2024, đồng thời chia sẻ các thông tin về sản phẩm dịch vụ mới, định hướng, tầm nhìn của công ty trong chặng đường sắp tới.

Được lấy cảm hứng từ hình ảnh con rồng vươn mình vượt lên mọi thử thách, với chủ đề sự kiện là ‘Rising Dragon” IDC Group muốn gửi gắm những kì vọng lớn lao cùng những bước tiến đột phá, vững chắc trong năm 2024 tới.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Nguyệt Thu - Tổng Giám đốc IDC Group bày tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ và hợp tác của các đối tác trong năm qua. Chia sẻ về những thành tựu và hoạt động nổi bật của IDC Group trong năm 2023, cũng như những kế hoạch và mục tiêu cho năm 2024, bà Thu khẳng định: “IDC Group sẽ tiếp tục nỗ lực để chứng minh vị thế dẫn đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam, mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và đối tác”.

Bà Nguyễn Nguyệt Thu - Tổng Giám đốc IDC Group phát biểu tại sự kiện

Tại sự kiện IDC Group cũng vinh dự nhận được giải thưởng danh giá Top Growth Distributor Award 2023 “Giải thưởng dành cho Nhà phân phối tăng trưởng hàng đầu” của thương hiệu CyberPower - “ông lớn” trong lĩnh vực giải pháp năng lượng tại thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Country Manager CyberPower trao giải thưởng cho IDC Group

Cũng trong chương trình, IDC Group tri ân các đối tác với các giải thưởng “The Legend Partner of The Year” và “The Potential Partner of The Year”. Giải thưởng là lời cảm ơn chân thành IDC Group dành cho khách hàng, đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hàng cùng công ty trong suốt thời gian qua và đặc biệt trong năm 2023.

Bà Nguyễn Nguyệt Ánh - Giám đốc điều hành IDC và ông Vũ Bách Tùng - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh phân phối trao Cup vinh danh đối tác 2023

Đặc biệt, IDC Group đã công bố trở thành nhà phân phối các sản phẩm, giải pháp công nghệ của thương hiệu H3C Technologies tại thị trường Việt Nam.

H3C Technologies được biết đến là tập đoàn đa quốc gia với hơn 30 năm hình thành và phát triển, cung cấp các giải pháp ICT về hạ tầng số, trải rộng trên các lĩnh vực điện toán, lưu trữ, kết nối mạng, 5G, bảo mật, thiết bị đầu cuối… H3C cũng cung cấp các giải pháp công nghệ cao mới nhất, đang được thị trường quan tâm hiện nay như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), bảo mật thông tin.

Theo đại diện công ty, việc bắt tay hợp tác với H3C Technologies hứa hẹn mang lại nhiều giá trị cho 2 doanh nghiệp và ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi số.

Đại diện H3C Technologies trao chứng nhận Nhà phân phối cho IDC Group

Trong khuôn khổ chương trình, IDC Group công bố và trao chứng chỉ Đối tác chiến lược H3C cho các đại lý tiềm năng tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. “Hy vọng sự đoàn kết, hợp tác giữa H3C Technologies - IDC Group và các đối tác sẽ góp phần chung sức xây dựng một thị trường công nghệ Việt Nam bền vững, phát triển trong giai đoạn kinh tế khó khăn này”, đại diện IDC Group chia sẻ.

Đại diện các đại lý nhận Chứng nhận Đối tác chiến lược H3C

IDC Group là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam, là nhà phân phối của nhiều hãng công nghệ thông tin nổi tiếng trên thế giới.

