Giữa tháng 5, sau thời gian dài khan hàng, iPhone 12 VN/A về đại lý nhiều hơn và ghi nhận mức giá thấp nhất từ trước đến nay, với mức 15,99 triệu đồng (cho bản 64GB) tại Di Động Việt, giảm tiếp 500.000 đồng so với vài ngày trước đây. Trong khi đó, phiên bản 128GB cũng đang giảm giá về mức 17,59 triệu đồng.

Mặc dù mức giá này chỉ được đại lý duy trì trong thời gian 2 ngày cuối tuần (28- 29/5) nhưng với một model nhận được sự quan tâm lớn thì đây được xem là thời điểm tốt để lên đời thiết bị.

Tùy vào chính sách từng đại lý, giá iPhone 12 chính hãng có sự chênh lệch từ 100.000 – 200.000 đồng, tùy phiên bản.

iPhone 12 phiên bản 64 GB tại hệ thống bán lẻ 24hStore chỉ còn 15,79 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với đầu tháng 4 và thấp hơn 7,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản 128 GB có giá 17,69 triệu đồng, thấp hơn 7,3 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 12 giảm giá về mức thấp nhất từ trước đến nay, mức này cũng đã giảm cao nhất gần 9,5 triệu đồng so với giá niêm yết khi ra mắt.

"Đợt hàng iPhone 12 VN/A lần này về với số lượng lớn chủ yếu để khắc phục trình trạng khá khan hàng của các model iPhone 13 series, duy trì sức mua của thị trường.

Tính từ giữa tháng 4, nhất là khi liên tục có các thông tin rò rỉ về iPhone 14 series, hệ thống ghi nhận mức tăng trưởng 23% về doanh số của iPhone 12 VN/A, dự kiến tới cuối tháng 5 con số này sẽ tăng lên thành 35%. Tại fanpage Di Động Việt lượng khách tìm kiếm về sản phẩm tăng 27%, riêng website lượng truy cập vào danh mục iPhone 12 series tăng 33%", đại diện đại lý Di động Việt cho biết.

Ra mắt năm 2020, iPhone 12 được xem là một phiên bản tạo ra nhờ sự kết hợp đầy thú vị của iPhone 5 và iPhone 11 với thiết kế vuông vức. Ngoài ra, sản phẩm sở hữu nhiều phiên bản màu trẻ trung và năng động như: tím, xanh dương, xanh mint, đỏ, đen và trắng.

iPhone 12 có nhiều lựa chọn màu sắc trẻ trung.

Một ưu điểm nữa trên thiết bị này chính là máy đã có màn hình lớn hơn 6,1 inch OLED và hiển thị chất lượng tốt hơn so với đời trước. Mẫu điện thoại này cũng đã có kết nối 5G - một chức năng giúp cho thiết bị có thể sánh ngang với iPhone 13 và nhiều đối thủ cao cấp khác trên thị trường.

Về hệ camera, iPhone 12 bao gồm một camera chính và một camera góc siêu rộng có chung độ phân giải 12 MP. Ống kính chính của smartphone sở hữu khẩu độ f / 1.6, hỗ trợ thu được nhiều sáng hơn khi chụp.

Apple trang bị cho mẫu máy chip A14 Bionic cao cấp, hiệu năng tốt hơn.

(Theo Nhịp sống kinh tế)