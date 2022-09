iPhone 14 lộ toàn bộ thông số kỹ thuật trước giờ G, mức giá khá sốc

Theo GizChina, bức ảnh vừa được tiết lộ trên mạng xã hội Trung Quốc cho biết thông tin chi tiết về 4 mẫu iPhone 14 bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Bức ảnh rò rỉ chi tiết thông số kỹ thuật loạt iPhone 14 trước giờ ra mắt

Về trọng lượng, iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất nặng 255 gram, hơn 17 gram so với iPhone 13 Pro Max. So với Xiaomi Mix Fold 2 có thể gập lại mới nhất có trọng lượng 262g, iPhone 14 Pro Max nhẹ hơn một chút.

Theo các tin đồn, Apple sẽ trang bị chip A15 Bionic và camera 12MP cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus (iPhone 14 Max). Trong khi đó, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ dùng camera chính 48MP, chip A16. Tất cả các iPhone mới sẽ có RAM 6GB. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thông tin có được từ bức ảnh.

Ngoài ra, như đã biết iPhone 14 Pro Max và iPhone 14 Plus sẽ có viên pin có dung lượng tương đương nhau. Do đó, iPhone 14 Plus sẽ đặc biệt hấp dẫn với những người dùng muốn chiếc iPhone có thời lượng pin tốt, nhưng không phải trả quá nhiều tiền cho việc nâng cấp camera.

Mẫu iPhone 14 Pro màu tím

IPhone 14 và iPhone 14 Plus sẽ chỉ có bộ nhớ trong tối đa 512 GB. Trong khi các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ có bộ nhớ lưu trữ tối đa 1 TB.

iPhone 14 sẽ tăng giá

Các tin đồn trước đó đều cho rằng iPhone 14 nhiều khả năng sẽ tăng giá. Bảng thông số kỹ thuật vừa rò rỉ cũng xác nhận điều này.

Theo đó, tại thị trường Trung Quốc, iPhone 14 Pro có giá khởi điểm 9.899 nhân dân tệ (tương đương 1.426 USD), cao hơn mức giá ra mắt của iPhone 13 Pro ở mức 7.999 nhân dân tệ (khoảng 1.152 USD).

Ngay cả những mẫu iPhone không được trang bị chip mới cũng có mức giá tăng tương đối so với năm ngoái. Cụ thể, mẫu iPhone 14 tiêu chuẩn màn hình 6,1 inch sẽ có giá 6.699 nhân dân tệ (tương đương 965 USD). Để so sánh, iPhone 13 128GB ra mắt năm ngoái ở Trung Quốc với giá chỉ 5.199 nhân dân tệ (tương đương 749 USD).

Với 1.065 USD, người dùng sẽ sở hữu mẫu iPhone 14 Plus mới (có vẻ cái tên không phải iPhone 14 Max như tin đồn trước đây). IPhone 14 Pro (6,1 inch) và iPhone 14 Pro Max (6,7 inch) có giá lần lượt là 1.426 USD và 1.575 USD.

Như vậy, dòng "Pro" năm nay có giá đắt hơn nhiều so với mẫu máy ra mắt năm ngoái. Tuy nhiên, đây chỉ là những tin tức rò rỉ chưa được kiểm chứng. Người dùng không phải đợi lâu khi Apple sẽ chính thức ra mắt loạt iPhone 14 vào ngày 7/9 tới (rạng sáng ngày 8/9 giờ Việt Nam).

Hải Nguyên