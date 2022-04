iPhone 14 Max - đối thủ “đáng gờm” của Galaxy S22 Plus và Pixel 6 Pro

Apple được cho là sẽ khai tử iPhone 13 mini, thay thế bằng iPhone 14 Max, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2022. iPhone 14 Max được đồn đoán trang bị màn hình LTPO 6,7 inch - cùng kích thước với iPhone 14 Pro Max, hứa hẹn sẽ là một dòng smartphone cho những người hâm mộ điện thoại màn hình lớn. Sản phẩm có thể sẽ lên kệ với giá 899 USD (khoảng 20,6 triệu đồng), cao hơn 100 USD so với iPhone 14.

Cuộc cạnh tranh giữa iPhone 14 Max và các smartphone Android sẽ rất gay cấn

Nếu tất cả những tin đồn trên là sự thật, thì cuộc cạnh tranh giữa iPhone 14 Max và các smartphone Android sẽ rất gay cấn.

iPhone 14 Max và Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 cũng được trang bị màn hình 6,7 inch và có mức giá tương đương với iPhone 14 Max. Pixel 6 Pro có thể có một số lợi thế so với iPhone 14 Max, bao gồm màn hình với tốc độ làm tươi lên tới 120Hz, cao hơn so với iPhone (90Hz) và camera tele có khả năng thu phóng 3x.

Tuy nhiên, Pixel 6 Pro có một số nhược điểm ví dụ như thời lượng pin. Trong một bài kiểm tra thời lượng pin lướt web trên 5G, Pixel 6 Pro chỉ đạt 7 giờ 55 phút trong khi iPhone 13 Pro Max kéo dài hơn 12 giờ. Dự đoán iPhone 14 Max sẽ đạt kết quả tương tự.

Điện thoại của Apple cũng sẽ hoạt động tốt hơn Pixel nhờ chip A16 Bionic mới. Có tin đồn rằng Apple có thể sẽ sử dụng chip A15 Bionic hiện tại cho dòng iPhone 14 và bổ sung thêm RAM, dù vậy hiệu suất vẫn sẽ vượt trội so với chip Tensor của Pixel.

iPhone 14 Max và Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Plus có thể chiếm một vài lợi thế với màn hình tốc độ làm mới cao (48-120Hz) và camera zoom tele. Ngoài ra, trừ khi Apple thực hiện nâng cấp, S22 Plus có thể đánh bại iPhone 14 Max về tốc độ sạc, vì có công suất lên đến 45W, trong khi Apple được cho là đang phát triển bộ sạc 30W.

Tuy nhiên, Galaxy S22 Plus có giá khởi điểm từ 999 USD, đắt hơn 100 USD so với giá đồn đoán của iPhone 14 Max. Ngoài ra, S22 Plus chỉ tồn tại được khoảng 10 giờ trong bài kiểm tra pin, đây không phải là con số quá ấn tượng, vì vậy iPhone 14 Max vẫn có thể khả năng vượt lên.

Thêm vào đó, chip Qualcomm Snapdragon 8 thế hệ 1 và Exynos 2200 được trang bị trên Galaxy S22 Plus cũng khó có thể cạnh tranh về hiệu suất với chip được trang trang bị iPhone 14 Max.

Nhìn chung, nếu iPhone 14 Max ra mắt vào mùa thu năm nay với giá khoảng 899 USD, nó có thể gây rắc rối cho Pixel 6 Pro (thậm chí là Pixel 7 Pro), cũng như Galaxy S22 Plus.

Apple có thể gặp bất lợi khi thiếu tính năng zoom tele và tốc độ làm tươi màn hình cao, nhưng người mua có thể sẽ bỏ qua điều đó để có được một chiếc iPhone màn hình lớn với mức giá dễ chịu hơn so các dòng cao cấp Pro hay Pro Max.

Hương Dung (Theo Tom’s Guide)