Ghi nhận của PV VietNamNet trên website các hệ thống cửa hàng AAR của Apple tại Việt Nam cho thấy, đến thời điểm hiện tại iPhone 15 Pro Max phiên bản màu xanh và đen tất cả các dung lượng khách hàng vẫn có thể chọn mua được.

iPhone 15 Pro Max vẫn còn phiên bản màu xanh và đen tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ.

Cụ thể, tại hệ thống cửa hàng CellPhoneS và TopZone của Thế Giới Di Động hiện chỉ còn phiên bản iPhone 15 Pro Max màu xanh. Trong khi giá của CellPhoneS cho phiên bản dung lượng 256GB đang bán 34.990.000 đồng, thì TopZone chỉ có giá 33.990.000 đồng, rẻ nhất trong các hệ thống AAR ở Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, tại Minh Tuấn Mobile vẫn còn phiên bản iPhone 15 Pro Max màu xanh và màu đen, cả 2 phiên bản này dung lượng 256GB đều được bán với giá 34.490.000 đồng.

Tại FPT Shop cũng tương tự khi khách hàng vẫn có thể chọn mua 2 phiên bản iPhone 15 Pro Max màu xanh và đen, tuy nhiên, mức giá dành cho phiên bản 256GB có chút khác biệt, nếu khách hàng chọn bản tiêu chuẩn sẽ có giá 34.990.000 đồng, nếu chọn phiên bản đặc biệt với ưu đãi đặc quyền 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng, mức giá sẽ là 36.490.000 đồng.

Riêng tại Di Động Việt hiện đang có hàng cả 4 phiên bản màu đen, xanh, trắng và titan tự nhiên, ngoại trừ phiên bản màu xanh dung lượng 256GB đang có giá khá mềm là 34.490.000 đồng, mức giá các phiên bản khác đều có sự chênh lệch lớn.

Chẳng hạn, nếu khách hàng chọn phiên bản màu đen 256GB sẽ phải trả 36.990.000 đồng, riêng màu trắng và titan tự nhiên mức giá lên tới 39.990.000 đồng.

Lý do phiên bản iPhone 15 Pro Max màu xanh còn nhiều, đại diện một chuỗi cửa hàng AAR cho biết, do lượng hàng khi nhập về màu xanh chiếm rất nhiều, 10 chiếc iPhone 15 Pro Max màu xanh mới có 1 chiếc iPhone màu titan tự nhiên, nên các cửa hàng vẫn còn để bán cho khách. Hiện nhu cầu về phiên bản titan tự nhiên vẫn rất cao, do năm nay là màu “hot” được khách hàng lựa chọn nhiều.

Theo ghi nhận, hiện tại trên AppStore Việt Nam, các phiên bản iPhone 15 Pro Max cũng đã không còn cho khách đặt hàng. Theo nguồn tin từ các cửa hàng AAR, dự kiến hàng sẽ được bổ sung dần trong hai tuần sắp tới.

iPhone 15 series được mở bán và giao hàng tại Việt Nam vào 0h00 ngày 29/9. Hơn 15.000 iPhone 15 series đã được giao đến tay khách hàng ngay trong đêm cùng ngày, trong đó, nổi bật là hệ thống Thế Giới Di Động và TopZone cùng FPT Shop và F.Studio by FPT, khi cả 2 đã giao hơn 5.000 máy ngay trong đêm.

Sẽ có hơn 100.000 iPhone 15 series chính hãng được các cửa hàng bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam (AAR) giao tới tay khách hàng trong đợt mở bán đầu tiên này. Trong đó, Thế Giới Di Động và TopZone sẽ giao đến khách hàng khoảng 25.000 máy, hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT khoảng 30.000 máy và CellPhone S khoảng 10.000 máy. Số còn lại được chia đều cho các hệ thống như Di Động Việt, Minh Tuấn Mobile, ShopDunk và 24hStore…