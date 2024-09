Theo SCMP, các nhà bán lẻ trực tuyến ở Trung Quốc đã giảm giá dòng iPhone 16 mới của Apple dù chưa đến ngày mở bán. Chẳng hạn, Pinduoduo của PDD Holdings – một trong các sàn thương mại điện tử (TMĐT) phổ biến nhất – bán iPhone 16 Plus bộ nhớ 512GB với giá 8.999 NDT (1.268 USD), thấp hơn 10% so với giá chính hãng 9.999 NDT. iPhone 16 bản 128GB còn thấp hơn 11% so với giá gốc.

CEO Apple Tim Cook tại sự kiện ra mắt iPhone 16. Ảnh: Bloomberg

Cả Pinduoduo và Taobao đều giảm giá 4% đối với iPhone 16 Pro Max bản 256G. Nền tảng mua sắm Tmall của Alibaba còn cho khách hàng mua iPhone trả góp không lãi suất.

SCMP nhận định, việc chiết khấu cho thấy nhu cầu đối với iPhone 16 tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới không quá mạnh. Ngày 20/9, iPhone 16 bắt đầu lên kệ tại một số quốc gia mà không có tính năng AI tiên tiến.

Apple cho biết sẽ ra mắt Apple Intelligence phiên bản tiếng Anh – Mỹ vào tháng tới và vài nước khác vào tháng 12. Các ngôn ngữ khác, bao gồm Trung Quốc, chưa có sẵn trước năm sau. Công ty cũng không gợi ý có dự định cung cấp bộ tính năng AI này tại đại lục hay không.

Trong khi đó, phản ứng ban đầu về iPhone 16 trên mạng xã hội xứ Trung dường như rất nhạt nhẽo. Một người dùng Weibo bình luận: “Sự vắng mặt của AI tại Trung Quốc giống như chặt đứt một tay của Apple. Khi điểm ‘ăn tiền’ lớn nhất không có sẵn, không phải nên tính nửa giá thôi sao”.

Apple công bố bộ tứ iPhone 16 vào rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam), giá khởi điểm 5.999 NDT. Theo nhà phân tích cấp cao Ivan Lam của hãng nghiên cứu Counterpoint, nhu cầu đối với iPhone 16 tại Trung Quốc chủ yếu từ những người dùng hiện tại vì trì hoãn AI tiếng Trung. So với AI của các thương hiệu nội địa khác, Apple Intelligence không có gì nổi trội. Ông dự đoán tăng trưởng doanh số của “Táo khuyết” tại thị trường sẽ giảm mạnh vào năm 2025 dù doanh số quý IV có thể cao hơn cùng kỳ năm trước.

Thiếu vắng các cải tiến lớn về phần cứng trên iPhone 16 cũng khiến một số người dùng Trung Quốc bất mãn. Có người so sánh Apple như cố vét nốt kem đánh răng còn sót ra khỏi vỏ.

Huawei Mate XT trưng bày tại một cửa hàng Huawei. Ảnh: EPA-EFE

Huawei giới thiệu smartphone gập ba đầu tiên trên thế giới – Mate XT – chỉ vài tiếng sau iPhone 16 ra mắt, gây ra màn so sánh không thể tránh khỏi. Năm 2023, Huawei bất ngờ trở lại với mẫu smartphone 5G, dùng chip tiên tiến sản xuất trong nước bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ.

Apple có nguy cơ tiếp tục đánh mất thị phần vào tay Huawei và các thương hiệu nội địa khác trong phân khúc cao cấp, theo Counterpoint. Gần đây, nhà sản xuất iPhone đã rơi khỏi top 5 thương hiệu smartphone bán chạy nhất đại lục. Hãng nghiên cứu Canalys chỉ ra đây là lần đầu tiên cả 5 vị trí đều do công ty trong nước chiếm đóng.

Tuy nhiên, có vẻ Apple không nao núng trước sức ép cạnh tranh từ Huawei. Nghiên cứu của hãng chứng khoán Jefferies cho thấy, “ông lớn” công nghệ Mỹ đã giảm 16% giá thu cũ đổi mới tại Trung Quốc. “Apple có thể kết luận rằng năng lực công nghệ của Huawei bị hạn chế vì khả năng tiếp cận chip tiên tiến và những ai muốn chuyển từ iPhone sang Huawei thì họ đã làm rồi”, các chuyên gia Jefferies viết.

(Theo SCMP)