{"article":{"id":"2222957","title":"Israel không kích 200 mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza","description":"Quân đội Israel hôm nay (4/12) tuyên bố đã không kích khoảng 200 mục tiêu của nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza.","contentObject":"<p>Theo hãng tin CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các mục tiêu bị không kích bao gồm một trường học tại thị trấn Beit Hanoun ở phía đông bắc Dải Gaza. IDF nói trường học có cơ sở hạ tầng của Hamas ở bên trong bao gồm các đường hầm chứa thuốc nổ và vũ khí.</p>

<p>Các cuộc tấn công của IDF còn đánh trúng một chiếc xe chở vũ khí, và một kho khí tài của <a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\" target=\"_blank\">Hamas</a>. Hải quân Israel cũng đã thực hiện nhiều vụ tấn công trong đêm nhằm \"hỗ trợ cho lực lượng trên mặt đất\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/israel-hamas-1-1703.jpg?width=768&s=ukbs3aX5vpFeKROnaTLlPg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/israel-hamas-1-1703.jpg?width=1024&s=80kbRBkrNbX_YEf5yxXnQg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/israel-hamas-1-1703.jpg?width=0&s=TiclKEv7ztMC_unhiTR8iA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/israel-hamas-1-1703.jpg?width=768&s=ukbs3aX5vpFeKROnaTLlPg\" alt=\"israel hamas 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/israel-hamas-1-1703.jpg?width=260&s=jH3hpXei2RiItx1XCdiO1A\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh họa</figcaption>

</figure>

<p>Trước đó, hôm 3/12, IDF thông báo mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ trên khắp Dải Gaza nhằm vào các cứ điểm của Hamas, sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas bị sụp đổ cách đó 2 ngày.</p>

<p>Xung đột Israel – Hamas bùng nổ từ ngày 7/10 sau khi Hamas tấn công bất ngờ vào Israel, khiến 1.200 người thiệt mạng, và bắt hơn 200 người khác làm con tin. Sau đó, Israel đã không kích trả đũa, và triển khai chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza. Theo cơ quan y tế ở Dải Gaza, hơn 15.500 người ở khu vực này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel. </p>

<p><strong>3 lính Israel bị thương sau vụ đụng độ dọc biên giới Lebanon </strong></p>

<p>Hôm nay (4/12), IDF cho biết 3 binh sĩ Israel đã bị thương do đạn súng cối bắn từ biên giới phía bắc của <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\" target=\"_blank\">Israel </a>với Lebanon.</p>

<p>“Trong đêm qua, một số quả đạn pháo cối phóng từ Lebanon đã tấn công các đồn bốt của IDF trong khu vực Shtula. Hậu quả, 3 binh sĩ IDF bị thương nhẹ, và đã được sơ tán để điều trị y tế”, IDF cho biết.</p>

<p>Sau đó, nhiều quả đạn pháo cũng đã bắn về phía một đồn bốt của IDF ở khu vực Yiftah, miền bắc Israel. IDF tuyên bố đã có hành động để đáp trả bằng pháo binh. </p>

<p>Trong khi đó, truyền thông Lebanon đưa tin Israel đã tập trung pháo kích gần một số khu định cư ở biên giới. Thậm chí, một số ngôi làng biên giới còn bị máy bay Israel tấn công.</p>

<p>Các cuộc đụng độ ở biên giới Israel và Lebanon đã làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột mở rộng trong khu vực. </p>

