Đây là số người chết hàng ngày cao nhất ở Lebanon kể từ khi cuộc nội chiến 1975-1990 kết thúc. Theo BBC và The Guardian, hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi các thị trấn và làng mạc ở nam Lebanon, dọc theo con đường hướng về thủ đô Beirut khi Israel mở đợt tấn công dữ dội nhất trong gần một năm xảy ra xung đột xuyên biên giới.

Theo Bộ Y tế Lebanon, trong số những người thiệt mạng có 35 trẻ em và 58 phụ nữ.

Bản đồ mô phỏng các điểm ở Lebanon bị Israel không kích. Ảnh: The Guardian

1.300 mục tiêu Hezbollah bị tấn công

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, quân đội nước này đang thay đổi "sự cân bằng an ninh" dọc biên giới phía bắc. Phát biểu trong một cuộc họp an ninh diễn ra hôm qua (23/9), nhà lãnh đạo này tuyên bố: "Tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ thay đổi sự cân bằng an ninh, sự cân bằng quyền lực ở phía bắc và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm".

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi nói, quân đội Israel đang chuẩn bị cho "các giai đoạn tiếp theo" ở Lebanon và ông sẽ giải thích thêm sau. "Về cơ bản, chúng tôi đang nhắm vào cơ sở hạ tầng chiến đấu mà Hezbollah đã xây dựng trong 20 năm qua. Điều này rất quan trọng".

IDF cho biết đã tấn công 1.300 mục tiêu của Hezbollah trong 24h qua và đó là cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào nhóm vũ trang ở Lebanon này kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra vào tháng 10/2023 khi Hezbollah bắt đầu các cuộc tấn công vào Israel để hỗ trợ Hamas.

Hôm qua, Israel cũng không kích vào thung lũng Beqaa, mở cuộc tấn công trên không thứ hai vào thủ đô Beirut của Lebanon trong vòng một tuần và không kích có giới hạn ở vùng ngoại ô Dahieh. Truyền thông Israel đưa tin, mục tiêu của cuộc không kích là Ali Karaki, chỉ huy quân sự số 3 của Hezbollah, dù nhóm này cho biết ông đang ở một địa điểm an toàn và không bị thương trong cuộc tấn công.

Theo TOI, người dân Israel cũng phải ẩn nấp khi Hezbollah nã hơn 200 quả rocket vào nước này chỉ trong ngày 23/9, kích hoạt báo động ở bắc Israel, gần Haifa và xa hơn ở phía nam, song không gây ra thương vong lớn.

Israel chuẩn bị xâm chiếm Lebanon

IDF đã tổ chức một cuộc họp báo trên truyền hình, trong đó một phát ngôn viên của lực lượng này tuyên bố họ đã chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm trên bộ vào Lebanon nếu cần thiết.

Tướng Daniel Hagari nhắc lại rằng Israel "không muốn chiến tranh" nhưng sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết" để đảm bảo an ninh ở biên giới phía bắc của đất nước.

Khi được hỏi liệu điều đó có phải là Israel chiến tranh với Lebanon hay không, ông nói: "Quân đội đã chuẩn bị chưa? Rồi. Quân đội đã sẵn sàng và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đưa tất cả công dân của chúng tôi trở về nhà ở biên giới phía bắc một cách an toàn".