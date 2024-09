Nguồn tin này nói với ABC News rằng, cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã từ lâu không muốn dùng chiến thuật trên vì rủi ro đối với những người vô tội quá cao.

Việc lập kế hoạch cho cuộc tấn công liên quan tới các công ty vỏ bọc, với nhiều lớp sĩ quan tình báo Israel và tài sản của họ có chân trong một công ty hợp pháp chuyên sản xuất máy nhắn tin. Nguồn tin trên cho biết thêm, một số người thực hiện công việc không biết họ thực sự đang làm việc cho ai.

Có nhiều báo cáo cho biết, khoảng 30gr thuốc nổ và một công tắc kích hoạt từ xa để kích nổ đã được cài vào máy nhắn tin. Hãng ABC News đã liên lạc với BAC Consulting có trụ sở ở Hungary, công ty ký hợp đồng sản xuất máy nhắn tin với sự ủy quyền của Gold Apollo tại Đài Loan (Trung Quốc) song không công ty nào phản hồi.

Các máy nhắn tin đã phát nổ trên khắp Lebanon, chưa bao giờ được sản xuất ở Hungary và BAC Consulting chỉ là một bên trung gian giao dịch, không có cơ sở sản xuất hay hoạt động nào tại Hungary, một phát ngôn viên của chính phủ Hungary cho biết.

Tờ The New York Times đêm 18/9 đưa tin, công ty BAC do Israel dựng lên như một phần của chiến dịch phá hoại Hezbollah. Hiện nay, dù Israel không lên tiếng về các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Lebanon nhưng hàng chục quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ khẳng định chính Israel đứng sau chiến dịch đó. Những quan chức này tiết lộ, chiến dịch của Israel dài và phức tạp.

Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 19/9 tuyên bố, Israel đã vượt qua mọi lằn ranh đỏ khi kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin. Theo ông, đó có thể được gọi là tuyên chiến.