{"article":{"id":"2222505","title":"Israel tiêu diệt chỉ huy tiểu đoàn Hamas, tàu chiến Mỹ hạ UAV ở Biển Đỏ","description":"Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, lực lượng này đã tiến hành một vụ không kích trong đêm 3/12 ở Dải Gaza, khiến chỉ huy tiểu đoàn Shati của Hamas thiệt mạng.","contentObject":"<p>Theo thông cáo được phát ngôn viên IDF Daniel Hagari viết trên mạng xã hội X, Không quân <a href=\"https://vietnamnet.vn/israel-tag8487108801207253704.html\">Israel</a> đã vô hiệu hóa Haitham Khojari, chỉ huy tiểu đoàn Shati, với sự giúp đỡ của các cơ quan tình báo Tel Aviv.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/idf-11-117.jpg?width=768&s=wXsBCLJU8e0Eb74Nda_WFQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/idf-11-117.jpg?width=1024&s=RTcvXKiA2LAuOH2Y6ELfUw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/idf-11-117.jpg?width=0&s=iLw1LF8E81kDPBbyJoO2Xg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/idf-11-117.jpg?width=768&s=wXsBCLJU8e0Eb74Nda_WFQ\" alt=\"idf 11.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/idf-11-117.jpg?width=260&s=3jR5TqrYotdK90UqfP5PKw\"></picture>

<figcaption>Binh sĩ Israel tham chiến ở Dải Gaza hôm 3/12. Ảnh: IDF</figcaption>

</figure>

<p>“IDF, với sự hướng dẫn từ cơ quan tình báo Shin Bet, đã tiêu diệt Haitham Khojari trong một vụ không kích. Trong vụ tấn công xảy ra hôm 7/10, Khojari chịu trách nhiệm điều động các tay súng <a href=\"https://vietnamnet.vn/hamas-tag5429192589172732246.html\">Hamas</a> đột nhập lãnh thổ Israel. Người này cũng chỉ huy các tay súng Hamas chống lại quân đội Israel ở trại tị nạn Al-Shati giữa lúc chiến dịch trên bộ diễn ra”, thông cáo của ông Hagari viết.</p>

<p>Hamas tới nay chưa phản hồi về thông tin được IDF đưa ra.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UK2X.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><em>Video: IDF/ Mạng xã hội X</em></p>

<p><strong>Tàu chiến Mỹ hạ UAV ở Biển Đỏ</strong></p>

<p>Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) đêm 3/12 cho biết, tàu khu trục USS Carney đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái “khi tham gia hỗ trợ các tàu thương mại hoạt động ở Biển Đỏ”.</p>

<p>“Các tàu thương mại đó đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ các khu vực do nhóm vũ trang Houthi ở Yemen kiểm soát. Có bốn cuộc tấn công nhằm vào ba tàu thương mại đang hoạt động trên vùng biển thuộc phía nam Biển Đỏ, và các tàu này liên quan tới 14 quốc gia khác nhau”, tờ Thời báo Israel dẫn thông cáo từ US CENTCOM viết.</p>

<p>“Tàu USS Carney đã đáp lại các cuộc gọi khẩn cấp từ những tàu trên và cung cấp sự hỗ trợ. Ngoài ra, lực lượng trên tàu USS Carney cũng bắn hạ ba UAV bay về phía chiến hạm này”, thông cáo viết thêm.</p>

<p>CNN dẫn tuyên bố của Houthi đêm 3/12 cho biết, nhóm vũ trang này xác nhận thực hiện một số vụ tấn công nhằm vào “hai tàu Israel hoạt động ở Eo biển Bab al-Mandab thuộc Biển Đỏ, sau khi những tàu này phớt lờ nhiều lời cảnh báo của Houthi”.</p>

