Vé EURO cho Italy

Trong những phút cuối trận đấu trên sân BayArena, ở thành phố Leverkusen (Đức), Italy bị Ukraine dồn ép đến nghẹt thở.

Không còn Jorginho hay Federico Chiesa - những người bị thay ra trước đó vì thể lực xuống và không còn hiệu quả - Italy chống đỡ trong tình trạng kiệt sức.

Italy vượt khó để lấy vé EURO 2024

Việc không có sự can thiệp của VAR, với tình huống Bryan Cristante can thiệp vào pha bóng của Mykhaylo Mudryk trong thời gian bù giờ, mang lại vận may cho người Italy.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, đủ giúp Italy có mặt ở Đức vào mùa hè năm sau để bảo vệ danh hiệu vô địch EURO.

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, "Azzurri" may mắn không rơi vào thảm họa khác.



"Chúng tôi có khát khao cháy bỏng bảo vệ danh hiệu vô địch bóng đá châu Âu", Luciano Spalletti hào hứng sau khi nhà vô địch EURO 2020 (đá năm 2021), tìm được bến đỗ ở giải đấu cấp châu lục.

Một hành trình không hề dễ dàng khi phần lớn thời gian đầu vòng loại gắn với Roberto Mancini, người bỏ chạy theo đồng tiền Saudi Arabia. Spalletti xuất hiện trong chặng cuối để giúp Italy vượt khó.

Đứng nhì bảng C, nơi họ có cùng 14 điểm với Ukraine, kém đội đầu bảng Anh 6 điểm, Italy không được xếp nhóm hạt giống số 1.

Không khí ở BayArena khiến các cầu thủ Italy thi đấu khó khăn

Điều đó cũng có nghĩa, Italy hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu khó ở lễ bốc thăm EURO 2024 (2/12, Hamburg). Họ có khả năng gặp lại Anh, hoặc đụng Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Bỉ.

Tiếc cho Ukraine

Hơn 30.000 khán giả có mặt tại BayArena, đa số là người Ukraina. Nhiều người trong số họ rời quê hương kể từ khi cuộc chiến với Nga bắt đầu.

Chính bầu không khí này đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ Italy.

Ukraine của Mudryk áp đảo, nhưng không thể thắng Donnarumma

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, các cầu thủ đến từ phía đông châu Âu chiếm ưu thế trong những pha tranh chấp cá nhân.

Mykolenko loại bỏ Zaniolo; Dovbyk và Tsygankov, những cầu thủ tấn công của Girona - hiện tượng La Liga - khiến Acerbi và Buongiorno mệt mỏi; Sudkov làm cho Jorginho đổ mồ hôi; Zinchenko cùng Stepanenko hoàn toàn chủ động ở giữa sân.

Italy giữ bóng 59% nhưng không chủ động. Sự thiếu chính xác dẫn tới tình trạng rối loạn ở hàng thủ. Trong vai trò trưởng đoàn, Gigi Buffon không ngừng lấy hai tay ôm mặt với nỗi lo về thảm họa.

Cuối cùng, Italy vượt khó trong kịch bản mà nhiều người tiếc cho sự nỗ lực và thế trận tốt hơn của Ukraine, những người khiến Donnarumma vất vả với 4 lần cứu thua.

Không gặp may, Ukraine phải chờ đến vòng play-off với hy vọng lần thứ 4 liên tiếp được dự EURO.