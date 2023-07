Vì chủ yếu sống cùng vợ ở New Zealand nên James Cameron quyết định rao bán dinh thự view biển tuyệt đẹp ở California, Mỹ. Tổ ấm một thời của đạo diễn Titanic có rạp chiếu phim, phòng gym, phòng game, phòng làm việc, điểm đỗ trực thăng, nhà chính rộng khoảng 743m2, phòng khách rộng 185m2... được rao bán trên thị trường với giá 33 triệu USD (khoảng 760 tỷ đồng).

Ngôi nhà không khác gì điểm nghỉ dưỡng sang trọng.

Ngôi nhà được thiết kế hài hoà với thiên nhiên với nhiều không gian ngoài trời, các phòng tận dụng ánh sáng tự nhiên. Phòng ngủ chính có lò sưởi, cửa sổ kéo từ sàn lên tới trần để phóng tầm mắt ra ngoài trời với view biển, núi....

James Cameron từng mô tả nhà mình trên tờ WSJ rằng nó không khác gì resort ở Hawaii khi nhiều phòng trong nhà có thể nhìn thấy cây cọ, hoa lá bên ngoài vườn.

Dinh thự này còn có một bể bơi rất lớn xung quanh phủ đầy cây cỏ và có thể phóng tầm nhìn ra biển. Có thể thấy đây là nơi ở mà bất cứ ai cũng mơ ước.

Theo Celebrity Net Worth, James Cameron sở hữu khối tài sản khoảng 800 triệu USD. Ông là đạo diễn của 3 trong số 5 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với tổng doanh thu của 3 phim Avatar, Avatar: The Way of Water và Titanic lên tới 7,5 tỷ USD.

Quỳnh An - Theo PEOPE