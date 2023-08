Ngôi sao phim Ray vừa bày tỏ tri ân em gái Deidra Dixon, chuyên gia trang điểm ở Hollywood đã cứu mạng mình. Anh làm video chúc mừng sinh nhật cô. Nam tài tử cũng cảm ơn Chúa và “những nhân viên y tế tuyệt vời” xung quanh đã giúp anh hồi phục.

Jamie Foxx bác bỏ tin đồn bị mù hoặc bị liệt. Tuy nhiên, anh nói rằng đã “đi đến địa ngục và quay trở lại” và trải qua một số thác ghềnh trên “con đường phục hồi” của mình.

Nam diễn viên nói: “Tôi biết rất nhiều người đang chờ đợi hoặc muốn nghe thông tin cập nhật, nhưng thành thật mà nói, tôi không muốn bạn nhìn thấy tôi như vậy”.

Jamie Foxx trong phim "Django Unchained".

Jamie Foxx tên thật là Eric Marlon Bishop, sinh ngày 13/12/1967, là diễn viên, nghệ sĩ hài và ca sĩ người Mỹ. Anh được đánh giá cao qua vai diễn Ray Charles trong phim Ray (2004), giành được giải Oscar, BAFTA, Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh và Giải Quả cầu vàng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cùng năm đó, anh được đề cử giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Collateral.

Jamie Foxx đã đạt được bước đột phá trong sự nghiệp với tư cách là người chơi nổi bật trong chương trình hài kịch In Living Color cho đến khi chương trình kết thúc vào năm 1994.

Sau thành công này, anh tham gia phim hài kịch tình huống (sitcom) The Jamie Foxx Show của riêng mình, trong đó anh đóng vai chính, đồng sáng tạo và sản xuất từ 1996 đến 2001. Anh trở nên nổi tiếng với các vai diễn điện ảnh trong Booty Call (1997), Ali (2001), Jarhead (2005), Dreamgirls (2006), Miami Vice (2006), Horrible Bosses (2011), Django Unchained (2012), Annie (2014), Baby Driver (2017) và Soul (2020).

Anh đóng vai phản diện Electro trong The Amazing Spider-Man 2 (2014) và Spider-Man: No Way Home (2021). Với vai Walter McMillian trong Just Mercy (2019), anh đã nhận được đề cử Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh.

Với tư cách là một ca sĩ-nhạc sĩ, Jamie Foxx đã có được hai đĩa đơn quán quân trên Billboard Hot 100 với sự góp mặt của mình trong đĩa đơn Slow Jamz của Twista cùng với Kanye West và Gold Digger của Kanye West. Đĩa đơn Blame It của anh đã giành giải Grammy cho Màn trình diễn R&B xuất sắc nhất. Bốn trong số năm album phòng thu của anh đã lọt vào top 10 của Billboard 200 của Mỹ…

Linh Nhi (theo CNN, Today, Entertainment Weekly)