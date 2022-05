Jimmii Nguyễn là đại sứ thắp lửa giới thiệu 'ngũ vị tri thức'

Trong khuôn khổ Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ nhất, phát động phong trào Thắp lửa tri thức toàn quốc, Hội sách trực tuyến quốc gia chính thức khởi động chuỗi sự kiện toạ đàm Cuốn sách – Cuộc đời. Sự kiện mở màn ngày 14/5 tới đây tại Đường Sách TP.HCM có sự tham dự của ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn; người mẫu Dương Yến Ngọc; nhà văn của cuốn Cuộc khủng hoảng kế tiếp – Mã Thanh Danh.

Ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn.

Nói về văn hoá đọc, Jimmii Nguyễn đã chia sẻ: “Đọc sách của trường không dạy ta làm sao không thất bại. Đọc sách của đời chỉ cho ta thấy thành công đang còn đứng đợi ta ở cuối con đường. Đọc sách của trường ta phải vác cả ba lô. Đọc sách của đời ta chỉ cần chọn nơi ngồi hay nằm thư giãn nhất ở ngoài hay trong nhà với tách cà phê hay ly trà thơm phức. Đọc sách của trường ta cần phải có thầy giảng. Đọc sách của đời chính sách là ông thầy không bao giờ cần phải lên tiếng mà ta lại là sư phụ của cuộc đời ta. Hãy đọc sách để thấy rằng ta không bao giờ đơn độc một mình trên nhân thế”.

Tại chương trình, Jimmii Nguyễn sẽ giới thiệu combo sách được chính nam ca sĩ, nhạc sĩ Jimmii Nguyễn đặt khái quát là “Ngũ vị tri thức”. 5 cuốn sách được anh chọn lựa trong số hàng trăm cuốn anh đọc bởi những ý nghĩa dành cho độc giả của chúng. Ngũ vị tri thức bao gồm: Ngày xưa có một con bò, Thông điệp của nước, Bí mật của nước, The best of Chicken Soup for the Soul – Tuyển tập những câu chuyện hay nhất, Tin vào chính mình.

Bên cạch đó, Jimmii Nguyễn còn hát tặng độc giả một sáng tác mới về quê hương cùng Jimmii Band. Độc giả được miễn phí hoàn toàn khi tham dự chương trình này trực tiếp tại TP.HCM và trực tuyến trên book356.vn.

Tình Lê