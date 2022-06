Johnny Depp khả năng trở lại làm 'Cướp biển', Amber Heard không đủ tiền bồi thường

Johnny Depp lần đầu lộ diện ở Anh sau khi được tuyên thắng kiện.

Vụ kiện đình đám của hai diễn viên Johnny Depp và Amber Heard đã kết thúc ngày 1/6 với phán quyết nam diễn viên thắng kiện và Amber Heard phải bồi thường cho Johnny Depp 15 triệu USD trong khi nam diễn viên phải trả cho vợ cũ 2 triệu USD. Nhưng phán quyết là một chuyện, có tiền để trả hay không là hai việc khác nhau, như phân tích của một chuyên gia pháp lý. Elaine Bredehoft, luật sư của Amber Heard ngày 2/6 cho biết bước tiếp theo của nữ diễn viên là kháng cáo và khẳng định thân chủ của mình không thể trả số tiền đền bù.

Amber Heard không phải là diễn viên ngôi sao của Hollywood với cát sê không thể so sánh được với chồng cũ. Nhiều năm qua nữ diễn viên gặp khó khăn về tài chính, nhất là trong thời gian theo đuổi vụ kiện với Johnny Depp. Theo Celebrity Net Worth, trước khi tòa án Virginia đưa ra phán quyết, tài sản của nữ diễn viên sinh năm 1986 chỉ còn khoảng 2,5 triệu USD. Do vậy việc phải trả cho Johnny Depp 13 triệu USD là điều bất khả thi với nữ diễn viên.

Amber Heard rời tòa sau khi bị tuyên thua kiện.

Sau khi thua kiện chồng cũ, tài sản ròng của nữ diễn viên Aquaman theo thống kê của Celebrity Net Worth bị tụt xuống mức âm 6 triệu USD. Khi được hỏi về khả năng trả tiền bồi thường của nữ diễn viên, luật sư của Amber Heard trong cuộc trả lời phỏng vấn The Today Show ngày 2/6 khẳng định: "Ồ không, hoàn toàn không". Trên thực tế, tổng thu nhập của nữ diễn viên từ năm 2013 đến 2019 chỉ khoảng 10 triệu USD.

Trong khi Amber Heard còn loay hoay giải quyết hậu quả từ việc thua kiện thì chiến thắng của Johnny Depp đang giúp anh lấy lại dần danh tiếng và sự nghiệp đã mất nhiều năm qua. Nói như nam diễn viên thì phán quyết của tòa "đã trả lại cuộc sống cho tôi". Một cựu lãnh đạo của Disney chia sẻ với PEOPLE rằng Johnny Depp nhiều khả năng sẽ quay trở lại với loạt phim Cướp biển Caribbean (Pirates of the Caribbean) vốn gắn liền với tên tuổi của nam diễn viên một thời.

Johnny Depp trong vai thuyền trưởng Jack.

"Tôi tin rằng sau phán quyết này, loạt phim Cướp biển sẽ được tái khởi động và Johnny sẽ sắm vai thuyền trưởng Jack trở lại. Loạt phim này vẫn còn tiềm năng thu lời với các nhân vật được yêu mến", cựu lãnh đạo Disney nhận định. Một nguồn tin trong giới cho hay với thắng lợi vang dội của Top Gun: Maverick với sự đứng sau của nhà sản xuất Jerry Bruckheimer vốn gắn liền với thương hiệu Pirates of the Caribbean, khả năng lớn các ngôi sao ăn khách của Hollywood sẽ được mời trở lại series phim này.

Johnny Depp từng nhận 1 đề cử Oscar cho vai Jack Sparrow trong phần phim ra mắt năm 2003 - Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. Series này còn tiếp tục hái ra tiền ở phòng vé toàn thế giới các năm 2006, 2007, 2011 và 2017. Jerry Bruckheimer mới đây tiết lộ hai tập của Pirates of the Caribbean 6 đang trong giai đoạn phát triển và tập đầu đã chắc chắn có sự góp mặt của Margot Robbie.

Tuy nhiên sự trở lại của Johnny Depp chưa có gì chắc chắn nhất là khi trong phiên tòa mới đây anh tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại với loạt phim này. Nam diễn viên tuyên bố sẽ không hợp tác với Disney kể cả khi họ có trả anh 300 triệu USD.

Johnny Depp và Amber Heard khi còn là vợ chồng.

Đại diện của Johnny Depp cho hay nam diễn viên mất khả năng thu về 22,5 triệu USD từ việc tham gia phần 6 Pirates of the Caribbean chỉ vì bài báo của vợ cũ năm 2018 khiến các hãng phim luôn "lưỡng lự" khi định mời Johnny Depp.

