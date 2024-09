Justin Bieber bị ảnh hưởng vì bê bối của Diddy. Ảnh: People

Những ngày qua, vụ việc ngôi sao hip hop Diddy (tên thật Sean Combs) bị tạm giam để điều tra hàng loạt cáo buộc, buôn bán tình dục, tống tiền, hành nghề mại dâm...

Theo The New York Post, Diddy bị cáo buộc dụ dỗ nhiều nạn nhân nam và nữ tham gia vào các buổi tiệc thác loạn kéo dài nhiều ngày trong tình trạng say thuốc, được gọi là "Freak Offs".

Các hành vi phạm tội của Diddy được cho là đã diễn ra trong thời gian dài, ít nhất từ năm 2009.

Những bữa tiệc mà Diddy tổ chức có sự tham dự của nhiều ngôi sao Hollywood, trong đó Justin Bieber cũng bị réo tên.

Theo Page Six, một đoạn clip ghi lại hình ảnh Justin Bieber dự tiệc cùng Diddy bị lan truyền. Trong clip, nam ca sĩ có biểu cảm khá gượng gạo. Tuy nhiên, địa điểm và thông tin chính xác về clip này chưa được xác minh.

Tờ Daily Mail trích lời một nguồn tin nói về Justin Bieber: "Justin Bieber rất bối rối trước tin tức về Diddy và không muốn lên tiếng. Nhiều người từng giúp đỡ Justin trong sự nghiệp có mối quan hệ rất thân thiết với Diddy và điều đó khiến anh ấy khủng hoảng".

Một video khác cũng được tìm lại ghi lại cảnh Khloe Kardashian nhắc đến lần chạm mặt Bieber tại một bữa tiệc hạng A của Diddy vào năm 2014, cô nói rằng "một nửa số khách mời đều khỏa thân".

Chiêu trò của Diddy là ghi âm, quay video những nhân vật trong bữa tiệc và dùng tài liệu đó để tống tiền, ép buộc các nạn nhân.

Bản cáo trạng dài 14 trang mô tả Diddy là ông trùm của một tổ chức tội phạm, nơi cho phép hắn ta lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ trong nhiều năm "để thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng và che giấu hành vi của mình".

Diddy là một trong những người nâng đỡ sự nghiệp của Justin Bieber. Ảnh: X

Justin và Diddy có quan hệ thân thiết, từng hợp tác trong một số sản phẩm âm nhạc. Từ khi Justin Bieber 14 tuổi đến nay, anh vẫn qua lại với Diddy.

Năm 2023, cả hai vẫn hợp tác. Dù vậy, có những lo ngại rằng Justin Bieber cố xa lánh Diddy, và rất có thể anh cũng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục, ép buộc tham gia tiệc thác loạn của Diddy.

Justin Bieber một lần nữa bị lôi vào những tranh cãi, với những cáo buộc chính anh dung túng cho hành vi của Diddy hoặc anh có thể là nạn nhân.

Những phát ngôn, video, MV trước đây của Justin Bieber đều được khán giả quan tâm, lần tìm manh mối có thể liên quan đến bê bối của Diddy.

Tháng 3 năm nay, dinh thự của Diddy ở Los Angeles và Miami bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ kiểm tra. Từ đó, Bieber không còn bất kỳ tương tác nào với Diddy.

Ngoài ra, Diddy còn được coi là "ông trùm" Hollywood và thân thiết với nhiều ngôi sao như vợ chồng Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Jennifer Lopez, Usher, The Weeknd, Snoop Dogg…

Vụ việc của Diddy gây chấn động truyền thông quốc tế nhiều ngày qua, bởi nam rapper là một trong những người có ảnh hưởng đối với dòng nhạc hip hop, từng đoạt 3 giải Grammy.

Theo Lao Động