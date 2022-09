Kate Winslet gặp tai nạn trên phim trường

Kate Winslet đang ở Croatia quay bộ phim Lee. Cô bị tai nạn trong quá trình quay khiến nữ diễn viên bị ngã và chấn thương ở chân. Đoàn phim đã đưa Kate Winslet đến bệnh viện để đảm bảo cô vẫn ổn. Sau khi kiểm tra, nàng Rose của Titanic đã được ra viện, đại diện của Kate Winslet xác nhận với tờ Hollywood Reporter.

"Kate bị trượt chân ngã và ngay lập tức được đưa đến bệnh viện để kiểm tra theo yêu cầu của nhà sản xuất. Cô ấy ổn và sẽ trở lại quay phim trong tuần này như kế hoạch", ê kíp sản xuất chia sẻ.

Trong phim Lee, nữ diễn viên 47 tuổi sẽ vào vai nhiếp ảnh gia Lee Miller. Phim khắc họa cuộc đời tay máy nổi tiếng này với tư cách phóng viên chiến trường cho tờ Vogue trong Thế chiến II. Ngoài Kate Winslet, phim còn có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng như Marion Cotillard, Jude Law...

Kate Winslet vừa tham gia các phim Ammonite, Blackbird, The Mountain Between Us và sắp tới xuất hiện trong siêu phẩm Avatar: The Way of Water ra mắt cuối năm nay.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn THR năm 2017, nữ diễn viên chia sẻ cô hạnh phúc vì nhiều năm vẫn đam mê diễn xuất và nói chắc chắn sẽ đóng phim tới năm 75 tuổi. Kate Winslet cũng nói cô không có đầu óc kinh doanh và không phải loại người hợp với công việc văn phòng, hàng ngày đi làm trên đôi giày cao gót mà chỉ hợp với công việc làm diễn viên.

Quỳnh An