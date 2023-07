Ngày 4/7, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau xác nhận, ông Nguyễn Văn Đô - nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau vừa bị chi bộ nơi ông sinh hoạt kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, khi còn đương nhiệm, ông Nguyễn Văn Đô bị tố cáo kê khai tài sản không trung thực. Sau khi tiếp nhận đơn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau xác minh nội dung tố cáo và xác định nội dung tố cáo là đúng.

Theo đó, khi kê khai tài sản, ông Đô không kê khai theo quy định 3 thửa đất ở TP Cà Mau, xã Khánh An (huyện U Minh) và xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời); không kê khai dự án năng lượng điện mặt trời ở xã Khánh An.

Sau khi có kết quả xác minh, trước khi ông Đô nghỉ hưu, chi bộ nơi ông sinh hoạt tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Theo nguồn tin, UBND tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức họp kiểm điểm ông Nguyễn Văn Đô. Ông Đô vừa nghỉ hưu vào đầu tháng 6.