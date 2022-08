Kẻ si tình đâm chết nữ sinh Học viện Ngân hàng đền tội

Bị hại trong vụ án là chị Hoàng Thị Ngọc Hà (nữ sinh Học viện Ngân hàng). Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, hơn 2.000 sinh viên Học viện Ngân hàng ký tên đề nghị xử lý nghiêm kẻ sát nhân.

Theo cáo trạng, năm 2019, An có quan hệ tình cảm với chị Hà. Đến đầu năm 2021, gia đình nữ sinh ngăn cấm không cho hai người yêu nhau.

Thời điểm đó, An và chị Hà thường xuyên mâu thuẫn, cãi nhau nên An nảy sinh ý định giết chết người yêu.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Khoảng 16h30 ngày 22/12/2021, An đi đến chợ Sấu, xã Dương Liễu, Hoài Đức mua dao nhọn với mục đích dùng để làm hung khí giết chết chị Hà.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bị cáo giấu dao trong túi quần, điều khiển xe máy đến nơi chị Hà làm việc tại một cửa hàng ở đường Hồ Tùng Mậu.

Biết rõ người yêu sau khi tan giờ làm sẽ đi về đường thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức nên An điều khiển xe máy đi về đoạn đường gần hồ nước thuộc thôn Cao Trung để chờ chị Hà.

Khoảng 22h30 cùng ngày, chị Hà điều khiển xe máy đi về qua chỗ An đứng. Lúc này, bị cáo điều khiển xe máy đi theo, vượt lên trước chị Hà rồi chặn xe. Chị Hà nói với An: “Muốn gọi người ra hay như thế nào?” An đáp: “Tao muốn nói chuyện”.

Chị Hà tiếp lời: “Mày đứng đây thì tao gọi người ra”. Nữ sinh Học viện Ngân hàng vừa dứt lời thì bị An rút dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng cổ bên trái. Nạn nhân ngã khỏi xe, gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Thấy vậy, An cầm con dao vừa gây án đâm vào vùng cổ bên trái của mình để tự tử. Ngay lúc đó, anh Trần Anh Tuấn (SN 1986, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đi qua phát hiện, lao tới ghì An xuống đường và giằng con dao trên tay bị cáo vứt đi.

Anh Tuấn hô hoán mọi người xung quanh và báo Công an huyện Hoài Đức đến đưa An về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, bố chị Hà đề nghị xử lý Hoàng Tuấn An theo quy định của pháp luật. Tại tòa, người cha mất con trình bày, ông không ngăn cản tình cảm của con gái.

Trước khi xảy ra vụ án 6 tháng, An nhiều lần chặn đường, cướp điện thoại của con gái ông. Ban đêm bị cáo còn nhiều lần ném đá vào nhà. Trước thái độ của An, bố chị Hà đã phải gọi điện thoại cho mẹ An, rồi nói chuyện với bố bị cáo.

“Tôi không ngăn cấm. Thực tế không có tình cảm yêu đương mà đó chỉ là tình cảm đơn phương. Điều này được thể hiện qua tin nhắn An đã gửi cho con gái tôi”, người cha mất con nói.