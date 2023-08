Lắp camera giám sát con vô tình bắt được trộm

Cho đến hôm nay, chị P. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ trộm xảy ra ở nhà chị ở tổ 23 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào đêm 8/7.

“Thời điểm xảy ra vụ việc là ngày thứ 7 cuối tuần, gia đình tôi đang ở nhà ông bà ngoại. Từ khi các con bước vào kỳ nghỉ hè, chúng tôi thường xuyên vắng nhà vào các tối cuối tuần như thường lệ, có lẽ đối tượng đã theo dõi và nắm được lịch trình sinh hoạt này của gia đình tôi”, chị P. kể lại.

Đối tượng lẻn vào nhà chị P. trộm cắp. (Ảnh trích xuất từ Cloud Camera)

Khoảng 0h16 phút, ứng dụng camera gửi thông báo về điện thoại của chồng chị P. với nội dung: Cảnh báo có chuyển động bất thường. Tuy nhiên do đêm muộn nên anh chị không biết. Sáng hôm sau khi mở xem cảnh báo thì camera đã ở tình trạng ngoại tuyến, nghi ngờ có chuyện bất thường anh chị kiểm tra dữ liệu, may mắn là do dữ liệu camera lưu trên cloud nên vẫn còn hình ảnh.

“Xem lại dữ liệu, chúng tôi phát hiện thời điểm từ 0h16p đến 1h30 phút, có 1 phụ nữ tầm khoảng 30 -35 tuổi đột nhập vào nhà. Người này lục lọi các khu vực tủ, túi xách, và một số đồ đạc khác tại các khu vực phòng ngủ trong nhà”, chị P. kể lại.

Ngay lập tức, anh chị đến Công an phường trình báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, ghi nhận các camera trong nhà đã bị đối tượng tháo đi, qua kiểm tra tài sản đã bị lấy mất 2 nhẫn vàng và một lượng tiền mặt.

Chị P. kể lại, với những dấu vết đối tượng để lại cùng dữ liệu camera được tải xuống từ Cloud có hình ảnh màu sắc nét, cùng với dữ liệu camera từ các nhà dân xung quanh, cơ quan chức năng dễ dàng ghi nhận đặc điểm đối tượng và chỉ trong buổi sáng cùng ngày, đối tượng đã bị bắt.

Chị P. không ngờ kẻ trộm lại là hàng xóm, lợi dụng sự quen biết đã đánh cắp 1 chùm chìa khóa nhà mình và đột nhập với mục đích trộm cắp. Sau khi lục lọi và trộm cắp tài sản, khi chuẩn bị đi về, người này phát hiện ở góc nhà có camera. Cho rằng dữ liệu chỉ lưu trữ trong thẻ nhớ, nên đã tháo thẻ nhớ camera và cho rằng sẽ khó bị phát hiện.

Dù đã phi tang camera (vòng tròn đỏ) nhằm che giấu hành vi nhưng đối tượng trộm cắp vẫn sa lưới nhờ dữ liệu lưu trên "Cloud Camera"

Chị P. nói vui: Từ mục đích ban đầu lắp camera để nhắc nhở con cái học tập, làm việc nhà trong dịp nghỉ hè, tình cờ lại bắt được trộm. Tuy là “tác dụng ngoài mong muốn” nhưng chị thấy thật may mắn vì gia đình đã sử dụng dịch vụ lưu trữ trên Cloud thay vì thẻ nhớ.

Ưu điểm của Cloud Camera

Dịch vụ Cloud Camera gia đình chị P. sử dụng do Tổng Công ty Viễn thông Viettel cung cấp với gói lưu trữ trong 30 ngày. Ông Bùi Anh Tuấn- Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp thông tin và dịch vụ số (Viettel Telecom) - đơn vị phát triển và kinh doanh các sản phẩm IoT cho biết, Cloud Camera được nhiều khách hàng sử dụng bởi tính bảo mật và ổn định, tránh rủi ro mất dữ liệu, dễ dàng xem lại mọi lúc mọi nơi trên ứng dụng Viettel Home.

Cloud Camera được nhiều khách hàng sử dụng bởi tính bảo mật và ổn định, tránh rủi ro mất dữ liệu, dễ dàng xem lại mọi lúc mọi nơi

“Việc lưu trữ trên hệ thống đám mây phục vụ cho việc xem lại dữ liệu hình ảnh của khách hàng, hỗ trợ tốt công tác truy vết trong trường hợp không may bị trộm cắp. Ngoài ra việc đặt nền tảng tại IDC giúp cho công tác bảo mật, giúp cho dữ liệu khách hàng không bị hack, truy cập trái phép”, ông Tuấn chia sẻ.

“Điều quan trọng là giá thành Cloud Camera cũng chỉ tương đương Camera thẻ nhớ, do đó sản phẩm có thể là lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình. Người dân quan tâm có thể tìm hiểu sản phẩm và trải nghiệm qua tổng đài tư vấn mua hàng miễn phí 1800 8168”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Mạc Ngọc