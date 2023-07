Chiều 31/7, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã làm rõ B.T. K. A. (SN 1990, hiện ở ngõ 5/102 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô) là đối tượng đột nhập vào nhà hàng xóm lấy trộm tài sản và tháo thẻ nhớ của camera an ninh.

Nghi phạm "lọt" vào camera anh ninh. Ảnh cắt từ dữ liệu camera.

Trước đó, khoảng 0h16 ngày 8/7, ứng dụng camera gửi thông báo về điện thoại chị N.T.P. (ở tổ 23 phường Nghĩa Đô) với nội dung: “Cảnh báo có chuyển động bất thường”.

Sáng hôm sau kiểm tra, chị P. phát hiện camera đã ở tình trạng ngoại tuyến. Chị P thấy gia đình bị mất 2 nhẫn vàng và một lượng tiền mặt trong lợn tiết kiệm nên đã báo công an. Ghi nhận tại hiện trường, Công an quận Cầu Giấy phát hiện camera an ninh đã bị tháo thẻ nhớ.

Tuy nhiên, qua kiểm tra dữ liệu lưu trên dịch vụ cloud camera, công an đã phát hiện kẻ trộm là người phụ nữ khoảng 30-35 tuổi. Người này lục lọi tủ, túi xách và một số đồ đạc khác ở khu vực phòng ngủ của gia đình.

Từ dữ liệu thu thập được, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ B. T. K. A. gây ra vụ việc. Do đối tượng đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên được thay đổi biện pháp ngăn chặn và cho tại ngoại.

Quá trình lấy lời khai, B.T.K. A. khai nhận, sau khi lục lọi và trộm cắp tài sản, đối tượng phát hiện ở góc nhà có camera. Nữ đạo chích đã tháo thẻ nhớ camera và yên tâm sẽ không bị phát hiện.