Kenny G nói tiếng Việt cực thú vị (Clip: Hoà Nguyễn)

Kenny G biểu diễn ở khu vực khán giả.

Tối 14/11, đêm nhạc Kenny G Live in Vietnam mở màn cho chương trình Good Morning Vietnam do Báo Nhân dân và IB Group tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới đã mang tới đêm nhạc dài gần 2 giờ đồng hồ những bản nhạc nổi tiếng đã được nhiều thế hệ khán giả Việt Nam thuộc lòng.

Kenny G chơi 'Going Home'

Đặc biệt, Kenny G đã giao lưu với khán giả bằng tiếng Việt. Tuy có chỗ phát âm còn chưa chuẩn nhưng nghệ sĩ người Mỹ đã khiến khán giả Hà Nội vô cùng thích thú. Anh nói: "Tôi xin lỗi khi nói tiếng Việt không được tốt lắm nhưng tôi sẽ cố gắng. Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi quay lại đây. Cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay. Và bây giờ chúng tôi sẽ biểu diễn một bài hát mang tựa đề là Havana. Cảm ơn rất nhiều".

Kenny G cố gắng nói tiếng Việt.

Trong chương trình, Kenny G thoả mãn khán giả khi chơi bản nhạc kinh điển Going Home đã quen thuộc với hàng triệu khán giả trên toàn thế giới kể từ khi bắt đầu phát hành năm 1990 tới nay.

Kenny G với 'My heart will go on'

Đặc biệt, Kenny G cùng ban nhạc đã mang đến một phiên bản vô cùng ấn tượng của ca khúc My heart will go on vốn gắn liền với tên tuổi danh ca Celine Dion cũng như bộ phim bom tấn Titanic năm 1997 với doanh thu 2,25 tỷ USD và 11 giải Oscar. Phiên bản saxophone của Kenny G cũng xuất sắc không kém ca khúc gốc và vô cùng cảm xúc.

Kenny G chinh phục khán giả với những nốt dài.

Ảnh: Hoà Nguyễn