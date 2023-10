Chương trình Kenny G Live in Vietnam mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế mang tên Good Morning Vietnam sẽ diễn ra 1 đêm duy nhất vào 14/11 tới ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đây là dự án âm nhạc quốc tế hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng và tổ chức.

Kenny G trong buổi biểu diễn tại Hà Nội năm 2015.

Trong lần trở lại này, khán giả sẽ được nghe các nhạc phẩm nổi tiếng của Kenny G như: Going Home, The Joy of Life, Forever in Love, Sentimental, By the Time This Night Is Over, Songbird, Havana, The Moment, My Heart Will Go On… Các bản nhạc được Kenny G “tân trang” và thể hiện sự mới mẻ đó trong chương trình sắp tới.

Lý giải về việc chọn tên Good Morning Vietnam, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: "Chương trình nhằm mục đích đưa âm nhạc quốc tế đỉnh cao đến với Việt Nam nên chúng tôi chọn tên này vì hình dung nó như một lời chào thân thiện mà mỗi người nước ngoài đến với Việt Nam đều có thể thốt lên và chúng ta cũng chào đón những người bạn quốc tế như thế".

Nhà báo Lê Quốc Minh - TBT Báo Nhân Dân và ông Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc sản xuất Kenny G Live in Vietnam.

Về thắc mắc tại sao BTC lại không mời một nghệ sĩ chưa từng biểu diễn ở Việt Nam mở màn cho Good Morning Vietnam mà lại là Kenny G trong khi nghệ sĩ này từng đến Việt Nam diễn cách đây 8 năm và việc mời Kenny G có mang yếu tố cá nhân, nhà báo Lê Quốc Minh nói: "Cá nhân tôi rất quen với tiếng kèn của Kenny G nhưng đó không phải lý do để chọn nghệ sĩ. Chính sự nổi tiếng và phổ biến của Kenny G trong lòng công chúng yêu âm nhạc Việt Nam khiến chúng tôi không ngần ngại đưa ra quyết định của mình".

Ông cho biết thêm: "Chúng ta có thể dễ dàng nghe thấy những bản nhạc của Kenny G vang lên ở mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống hàng ngày, từ những sự kiện quy mô lớn cho đến cuộc vui trong gia đình, từ sân khấu hoành tráng cho đến không gian nhà hàng, quán café. Có thể nhiều người nghe nhạc mà không biết đó là tác phẩm của nghệ sĩ nào, nhưng nhạc của Kenny G đã quen thuộc với đông đảo công chúng nên một sự kiện hướng đến cộng đồng và với mục đích thiện nguyện thế này thì không gì hợp hơn là nhạc của Kenny G".

BTC tiết lộ không chỉ chơi nhạc, Kenny G sẽ tặng lại một cây saxophone gắn bó với ông để bán đấu giá góp quỹ khi biết mục đích của chương trình là thiện nguyện. Toàn bộ tiền bán vé sẽ được Báo Nhân Dân đóng góp cho các quỹ hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em.

Quỳnh An