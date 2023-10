Tùng sax hâm nóng họp báo khi biểu diễn nhạc phẩm 'My heart will go on' bằng saxophone.

Chiều 9/10, chương trình Kenny G Live in Vietnam mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc đẳng cấp quốc tế mang tên Good Morning Vietnam đã được công bố tại Hà Nội. Đây là dự án âm nhạc quốc tế hoạt động vì cộng đồng tại Việt Nam do Báo Nhân Dân và IB Group Việt Nam khởi xướng.

Good Morning Vietnam dự kiến sẽ được tổ chức thường niên không chỉ với mục đích lan toả âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến Việt Nam mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc bởi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do Báo Nhân Dân chủ trì.

8 năm sau lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, nghệ sĩ saxophone huyền thoại người Mỹ Kenny G sẽ trở lại Hà Nội để gặp lại người hâm mộ trong một đêm nhạc duy nhất diễn ra vào 20h ngày 14/11 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Kenny G trong buổi biểu diễn tại Hà Nội.

Kenny G Live in Vietnam sẽ diễn ra với thời lượng hơn 2 tiếng theo đúng format biểu diễn của nghệ sĩ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Kenny G cùng với ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt những năm qua như: Going home, Havana, Romeo & Juliet, My heart will go on...

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân chia sẻ tại sự kiện họp báo công bố sự kiện Kenny G Live in Vietnam: "Đĩa nhạc đầu tiên tôi mua về Kenny G là Breathless năm 1992, khi đó chúng tôi mới học xong đại học. Đến giờ phút này, sau 30 năm những bản nhạc ấy vẫn vang lên trong gia đình, trong xe, trong cơ quan tôi. Đến đâu, từ hội trường, quán cafe đến sảnh khách sạn, tôi vẫn nghe văng vẳng những bài hát như vậy và nó trở nên rất thân quen.

Từ sự tình cờ như thế chúng tôi nảy ra ý tưởng về chương trình Good morning Việt Nam và người nghệ sĩ đầu tiên mà chúng tôi muốn mời đến Việt Nam là Kenny G. Tôi đã được thưởng thức chương trình của Kenny G cách đây vài năm ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cảm giác được nhìn thấy, nghe người nghệ sĩ mình yêu mến rất khác lạ. Ở đây không chỉ là việc đưa một nghệ sĩ quốc tế quay lại VN để lan tỏa âm nhạc chất lượng cao mà chúng tôi mong những chương trình như thế đóng góp cho đất nước và xã hội Việt Nam".

Nhà báo Lê Quốc Minh - TBT Báo Nhân Dân.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết thêm, Good Morning Vietnam sẽ được tổ chức thường niên và ưu tiên các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ. Chương trình hướng đến thị hiếu âm nhạc lịch lãm, chất lượng đỉnh cao, phổ cập tới đông đảo mọi người. Hiện tại BTC đã mời được nghệ sĩ nổi tiếng thế giới về Việt Nam biểu diễn trong năm tới. Do toàn bộ chi phí sản xuất Good Morning Vietnam từ nguồn xã hội hóa nên BTC không lo lắng về chuyện có tiền để tổ chức thường xuyên hay không mà là mời nghệ sĩ nào đến Việt Nam biểu diễn.

Ông Nguyễn Thuỳ Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất cho biết: “Chúng tôi đã từng đưa rất nhiều nghệ sĩ huyền thoại thế giới về Việt Nam biểu diễn như: Modern Talking, Boney M… nhưng đây là concert tôi tâm đắc nhất bởi sáng kiến của ông Lê Quốc Minh khi gắn một chương trình nghệ thuật tầm cỡ quốc tế với hoạt động vì cộng đồng của Báo Nhân Dân. Đây sẽ là tiền đề cho Báo Nhân Dân và IB Group tiếp tục đưa thêm nhiều những ngôi sao thế giới về Việt Nam để góp phần vào các hoạt động vì cộng đồng có ý nghĩa như thế này".

Ông Nguyễn Thuỳ Dương

Ông Nguyễn Thuỳ Dương chia sẻ thêm, với các nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng như Kenny G luôn có yêu cầu cao về trang thiết bị âm thanh, ánh sáng và hệ thống phục vụ cho dàn nhạc. Đặc biệt với một nghệ sĩ chơi nhạc cụ và dòng smooth jazz như Kenny G, làm sao các thiết bị kỹ thuật phải tái hiện tiếng kèn trung thực nhất.

Kenny G chỉ sử dụng bàn mixer sản xuất từ hơn 10 năm trước nên BTC đã phải tìm kiếm nhiều nơi và cuối cùng thuê được 2 bàn mixer đúng yêu cầu từ Nhật Bản, Singapore và chúng đã được chuyển về Việt Nam từ 2 tháng trước. Ông Dương khẳng định chất lượng âm thanh của buổi diễn sắp tới sẽ không khác gì những show diễn khác trên thế giới của Kenny G.

"Tôi tin khán giả Việt Nam là 1 trong những khán giả yêu Kenny G nhất trên thế giới. Sắp tới anh ấy sẽ như trở lại đỉnh cao của mình và tôi tin đêm nhạc sẽ đạt chất lượng của thế giới", ông Nguyễn Thuỳ Dương nói.

Ông Lê Quốc Minh và ông Nguyễn Thùy Dương.

Nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Nam, người đồng hành cùng chương trình Kenny G Live in Vietnam cho hay ê-kíp của nghệ sĩ có yêu cầu rất cao, khắt khe đến từng chiếc dây loa mà BTC phải đáp ứng. Còn rất nhiều những bất ngờ về đêm nhạc sắp tới của Kenny G tại Hà Nội nhưng sẽ được BTC chia sẻ tại sự kiện họp báo diễn ra gần ngày biểu diễn khi nghệ sĩ có mặt ở Việt Nam.

Ảnh: Hòa Nguyễn