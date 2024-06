Đường giao thông không phải sân tập thể dục để chụp ảnh, câu like

Ngày 19/5, bà N.T.B.D. (41 tuổi, trú tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển ô tô mang BKS 49A- 467.XX, chở theo 4 người khác vào Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm chơi.

Khi đến đường Hoa Phượng Tím, nhóm người này thấy phong cảnh đẹp nên dừng xe giữa đường để chụp ảnh. Sau đó, lấy loa đặt lên nắp ca pô ô tô rồi mở nhạc để nhảy múa, tập thể dục ngay trước đầu xe.

Nhóm phụ nữ tập thể trên đường giao thông. Ảnh chụp màn hình

Toàn bộ quá trình dừng xe, tập thể dục, nhảy múa giữa đường của nhóm phụ nữ đã bị người tham gia giao thông quay lại và phản ánh đến cơ quan chức năng.

Công an TP Đà Lạt đã mời bà N.T.B.D. lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt với nhóm phụ nữ tập yoga giữa đường.

Cụ thể, vào sáng sớm ngày 11/5, nhóm 16 người đã tổ chức tập yoga giữa đường để chụp ảnh, quay clip kỷ niệm với hoa bằng lăng ngay tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Công Thu (tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Dương, huyện Kiến Xương).

Đáng chú ý, việc tập yoga ở giữa đường của nhóm phụ nữ này gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhóm phụ nữ tập yoga ở giữa đường. Ảnh chụp màn hình

Một vụ việc khác cũng liên quan tới hành vi chiếm dụng đường giao thông, dùng cho sở thích cá nhân, xảy ra tại Hải Dương.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hải (tức Hải "Idol", 28 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc), Nguyễn Văn Năm (25 tuổi, trú tại huyện Gia Lộc), Phạm Ngọc Phòng (25 tuổi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Vương Đình Trường (20 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Việc đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh gây cản trở giao thông. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, vào chiều 21/4, tại đường trục Bắc - Nam đoạn qua xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc), Phạm Đức Hải đã xúi giục một số người khác đỗ ô tô giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hải đã triển khai ý tưởng trang trí 4 xe sang rước dâu và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tăng tương tác, câu like.

Cái kết đắt giá khi biến đường công cộng phục vụ mục đích riêng

Nói về các hành vi trên, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết, Luật Giao thông đường bộ quy định lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Các hành vi dùng đường giao thông công cộng vào mục đích phục vụ cá nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đường bộ.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ, quy định mức phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm như: “Tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông” hoặc “các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ”.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, tùy từng hành vi và mức độ, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về: “Tội cản trở giao thông đường bộ” quy định tại Điều 261 hoặc “Tội gây rối trật tự công cộng” căn cứ theo Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối tượng Phạm Đức Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông khuyến cáo, đây là những hành vi gây nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe của chính người vi phạm cũng như những người xung quanh như người xem, cổ vũ… và những người tham gia giao thông khác.

Từ những hành vi sử dụng đường giao thông công cộng vào mục đích cá nhân, người vi phạm có thể vô tình biến mình thành tội phạm, vướng vào vòng lao lý.

"Khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không bắt chước theo trào lưu, xu hướng hình ảnh trên mạng xã hội, gây mất an toàn khi tham gia giao thông", Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh.