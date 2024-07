Ngày 4/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho hay, kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm do Bệnh viện ĐH Y dược Hoàng Anh Gia Lai chỉ định cấy phân định danh E.coli và Samonella trong mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân do một số bệnh nhân không có triệu chứng hoặc không còn xuất hiện triệu chứng đường tiêu hoá nên không lấy mẫu.

Kết quả 3/3 mẫu phân không phát hiện Samonella; 3/3 mẫu phân dương tính với E.coli nhưng không phân lập chủng gây bệnh.

Trường THPT Chi Lăng, nơi có 19 học sinh bị nôn ói, đau bụng phải nhập viện điều trị

Trước đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm thức ăn lưu ngày 15/6 đối với món gà chiên và sườn chiên không phát hiện E.coli và Samonella.

Mẫu canh cải thảo, cải thảo xào, canh cải ngọt; mẫu canh rau má theo kết quả của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên: Samonella không phát hiện, E.coli nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 8- 3:2012/BYT đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.

Tuy nhiên, qua trao đổi với Trung tâm kiểm nghiệm An toàn thực phẩm mẫu thức ăn lưu không đủ để định danh chủng E.coli trong thực phẩm.

Cũng theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, triệu chứng của các bệnh nhân hầu hết có triệu chứng nhẹ thoáng qua và không phù hợp với các triệu chứng theo tài liệu chuyên sâu về nhóm E.coli gây bệnh. Bên cạnh đó, E.coli phân lập được trên mẫu thực phẩm là E.coli chung và không đủ mẫu để định danh xác định chủng E.coli gây bệnh, do đó chưa đủ căn cứ để kết luận...

"Căn cứ hồ sơ điều tra, xác minh thông tin, đánh giá của các chuyên gia thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đối với kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, với kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm không đủ căn cứ để kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm", kết luận của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai khẳng định.

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 15/6, Trường THPT Chi Lăng (TP Pleiku) tổ chức cho 400 người ăn tại bếp ăn tập thể, trong đó, có 345 học sinh ôn thi tốt nghiệp và 55 cán bộ giáo viên, người lao động của trường. Thức ăn gồm bánh canh, xôi, nui, cơm, sườn heo chiên, canh rau má, cải thảo xào, thịt gà chiên, canh rau cải ngọt, cải thảo xào.

Trong số 400 người tham gia ăn tại trường, có 19 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, phân lỏng, một số bệnh nhân sốt nhẹ phải điều trị tại Bệnh viện ĐH Y dược Hoàng Anh Gia Lai.