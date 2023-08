Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 3 về vụ sai phạm tài chính xảy ra Công ty Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (tức Saigon Co.op), đơn vị kinh tế Nhà nước thuộc UBND TP.HCM.

Cơ quan An ninh điều tra giữ nguyên quan điểm, đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op) cùng Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (là Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á) về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Diệp Dũng - cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op. Ảnh: L.A

Cùng bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, còn có 6 bị can khác, gồm: Hồ Mỹ Hòa (Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (Ủy viên HĐQT Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Saigon Co.op) và Nguyễn Thị Thùy Trang (Trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op).

Trước đó, vụ án này từng nhiều lần bị trả hồ sơ, để yêu cầu điều tra làm rõ một số vấn đề, trong đó có nội dung số tiền 3.000 tỷ đồng mà ông Diệp Dũng cùng đồng phạm đã huy động trái phép từ nhiều nguồn khác nhau.

Theo điều tra, từ năm 1999 - 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Vốn tích luỹ của Saigon Co.op tính đến năm 2019 là gần 3.200 tỷ đồng; nhưng đầu năm 2020 Saigon Co.op quyết định tăng vốn điều lệ lên gần 6.597 tỷ đồng, tương ứng 53%.

Đây là khoản tiền, ông Diệp Dũng, đại diện Saigon Co.op đã kêu gọi các nhà đầu tư đặt cọc cho thương vụ mua chuỗi Big C Việt Nam, mà Saigon Co.op được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương.

Những lần tăng vốn điều lệ đó, ông Diệp Dũng với tư cách là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đã chỉ đạo, huy động vốn trái pháp luật và không thông qua Hội đồng quản trị (HĐQT).

Ngoài ra, tháng 8/2016 ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT, với danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Địa ốc Đại Á với mức 300 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới với mức 700 tỷ đồng.

Khi đó, ông Diệp Dũng ký uỷ nhiệm chi chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của Saigon Co.op dùng huy động vốn, sang 1 tài khoản ngân hàng khác của Saigon Co.op, rồi ký uỷ nhiệm chi để lần lượt chuyển hết 1.000 tỷ đồng cho 2 doanh nghiệp.

Theo hợp đồng các bên ký kết, Saigon Co.op được lợi nhuận 7%/năm. Các bên đã có 4 lần ký phụ lục hợp đồng, gia hạn hợp tác.

Ông Diệp Dũng cũng không thông qua HĐQT, tự ý ký phụ lục bổ sung với Công ty CP Địa ốc Đại Á và Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm.

Cơ quan xác định, hành vi lạm quyền của ông Diệp Dũng trong thương vụ hợp tác 1.000 tỷ đồng nói trên đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,7 tỷ đồng. Các bị can Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (là Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Đại Á) có vai trò đồng phạm, giúp sức.

6 bị can là cán bộ, lãnh đạo các phòng ban của Saigon Co.op bị cho là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không kiểm tra, giám sát, để ông Diệp Dũng lạm quyền, gây ra thiệt hại như nói trên

Về nội dung cơ quan tố tụng cần làm rõ, là nguồn gốc của hơn 3.000 tỷ đồng đổ vào Saigon Co.op do ông Diệp Dũng lạm quyền, tự ý huy động vốn trái phép.

Theo kết luận bổ sung mới nhất, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành ghi lại lời khai 41/56 cá nhân, xác định: 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ các doanh nghiệp như: Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty CP Khu Du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng).

Quá trình điều tra đã xác định nguồn tiền phần lớn vay từ 1 ngân hàng nhưng đã được các doanh nghiệp tất toán.

Trước đó, ông Diệp Dũng đã lãnh án 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Hai đồng phạm là Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, cựu cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM) 5 năm tù và bị cáo Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.