Cập nhật nhanh kết quả bóng đá một số trận đấu giao hữu mang tính chất chạy đà cho VCK Asian Cup 2023 trong đó có cặp đấu giữa tuyển Việt Nam vs Kyrgyzstan, Nhật Bản vs Jordan hay Indonesia vs Iran.

Cập nhật kết quả trận bán kết một, lượt đi Cúp Liên đoàn Anh giữa Middlesbrough vs Chelsea.

Kết quả bóng đá các trận đấu hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2023/24 – BÁN KẾT 10/01 03:00 Middlesbrough 1-0 Chelsea COPPA ITALIA 2023/24 – TỨ KẾT 10/01 03:00 Fiorentina - Bologna CÚP LIÊN ĐOÀN BỒ ĐÀO NHA 2023/24 – VÒNG 1/8 10/01 01:45 Sporting Lisbon - Tondela 10/01 03:45 Estoril - FC Porto VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2023/24 – VÒNG 16 09/01 21:00 Alanyaspor - Ankaragucu Pendikspor - Antalyaspor 10/01 00:00 Kasimpasa - Istanbul Basaksehir Rizespor - Besiktas GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2024 09/01 20:00 Việt Nam 1-2 Kyrgyzstan Nhật Bản 6-1 Jordan 09/01 20:00 Zambia 1-1 Cameroon Burundi - Algeria 09/01 20:30 Indonesia - Iran 09/01 22:30 Saudi Arabia - Palestine

