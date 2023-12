Cập nhật nhanh kết quả bóng đá các trận đấu thuộc vòng 19 Ngoại hạng Anh, tâm điểm là màn so tài giữa Man Utd vs Aston Villa. Quỷ đỏ thành Manchester đã tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin khi bị dẫn trước 2-0 từ hiệp một.

Garnacho bùng nổ với cú đúp trong các phút 59 và 71, trong khi tiền đạo Hojlund chính thức "mở tài khoản" ở Premier League với bàn thắng định đoạt trận đấu ở phút 81.

Hojlund "khai hỏa" ở Ngoại hạng Anh

Kết quả các cặp đấu Newcastle vs Nottingham, Bournemouth vs Fulham, Sheffield Utd vs Luton Town và Burnley vs Liverpool.

Kết quả trận Al Ittihad vs Al Nassr ở trận đá bù vòng 17 Saudi Pro League 2023/24, với chiến thắng 5-2 dành cho Al Nassr, trong ngày Ronaldo lập cú đúp.

Cùng với đó là kết quả vòng 8 V-League giữa CA Hà Nội vs Bình Dương, Khánh Hòa vs Sông Lam Nghệ An và CLB TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.