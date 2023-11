Cập nhật nhanh kết quả bóng đá những trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League. Đáng chú ý là chuyến làm khách của MU trước Galatasaray. MU khởi đầu hứng khởi và có hai bàn dẫn trước nhờ công của Garnacho và Bruno Fernandes.

Onana mắc hai sai lầm chết người

Tuy nhiên, hai sai lầm liên tiếp của thủ thành Onana sau những cú sút phạt của Ziyech khiến Quỷ đỏ rời Thổ Nhĩ Kỳ với chỉ 1 điểm trong tay, khi hòa 3-3 và nguy cơ bị loại khỏi Cúp C1 năm nay từ vòng bảng.

Kết quả các trận đấu Arsenal vs Lens, Real Madrid vs Napoli, Benfica vs Inter Milan,... được cập nhật nhanh và chính xác.

Bên cạnh đó, là kết quả vòng 18 hạng Nhất Anh với nhiều cặp đấu đáng chú ý.

Kết quả bóng đá các trận đấu hôm nay NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 – VÒNG BẢNG 30/11 00:45 Galatasaray 3-3 MU FPT Play Sevilla 2-2 PSV Eindhoven FPT Play 30/11 03:00 Arsenal 6-0 Lens FPT Play Bayern Munich 0-0 Copenhagen FPT Play Real Madrid 4-2 Napoli FPT Play Benfica 3-3 Inter Milan FPT Play Braga 1-1 Union Berlin FPT Play Real Sociedad 0-0 Salzburg FPT Play VĐQG TÂY BAN NHA 2023/24 – VÒNG 13 30/11 03:00 Mallorca 1-1 Cadiz HẠNG NHẤT ANH 2023/24 – VÒNG 18 30/11 02:45 Blackburn 4-2 Birmingham Leeds 3-1 Swansea Sheffield Wed 1-1 Leicester Southampton 1-0 Bristol City Sunderland 1-2 Huddersfield 30/11 03:00 Ipswich 3-1 Millwall VĐQG BRAZIL 2023 – VÒNG 36 30/11 05:00 Santos - Fluminense 30/11 05:30 Flamengo - Atletico Mineiro 30/11 06:00 Bahia - Sao Paulo Cuiaba - Internacional 30/11 07:30 Coritiba - Botafogo Palmeiras - America Mineiro AFC CHAMPIONS LEAGUE 2023/24 – VÒNG BẢNG 29/11 17:00 Kitchee 1-2 Jeonbuk Hyundai Pohang Steelers 2-0 Hà Nội FC FPT Play Urawa Reds 2-1 Wuhan Three Towns Ventforet Kofu 3-3 Melbourne City 29/11 19:00 Zhejiang Professional 3-2 Buriram 29/11 21:00 Bangkok United 1-0 Lion City AFC CUP 2023/24 – VÒNG BẢNG 29/11 15:00 C.Coast Mariners 1-1 Terengganu 29/11 19:00 Bali United 5-2 Stallion