Kết quả bóng đá hôm nay 22/4

Kết quả đá bù Ngoại hạng Anh:

22/04 - 01:45: Burnley 2-0 Southampton (K+Sport1)

Kết quả vòng 33 La Liga:

22/04 - 00:00: Espanyol 0-1 Rayo Vallecano (On Sports+)



22/04 - 00:00: Levante 2-3 Sevilla (On Football)



22/04 - 01:00: Cadiz 2-3 Athletic Bilbao (On Sports News)



22/04 - 02:30: Real Sociedad 0-1 Barcelona (On Football)

Kết quả giao hữu quốc tế:

22/04 - 19:00: U23 Việt Nam - U20 Hàn Quốc (On Sports News)

Kết quả bảng H AFC Champions League 2022:

22/04 - 18:00: Jeonbuk - HAGL (VTV6, FPT Play)

22/04 - 21:00: Sydney - Yokohama (FPT Play)

Thiên Bình