{"article":{"id":"2225427","title":"Lukaku ghi bàn rồi bị đuổi, Roma đánh rơi chiến thắng","description":"Kết quả bóng đá - Romelu Lukaku mở tỷ số từ sớm, xong chính anh phải nhận thẻ đỏ vì lỗi thô bạo ở cuối trận hòa 1-1 giữa AS Roma và Fiorentina, thuộc vòng 15 Serie A 2023/24.","contentObject":"<p><em>Video highlights Roma 1-1 Fiorentina:</em></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UNLK.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Bàn thắng:</strong><br>Roma: <a href=\"https://vietnamnet.vn/lukaku-tag2708389367249750366.html\" target=\"_blank\">Lukaku</a> (5')<br>Fiorentina: Lucas Martinez (66')</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-1-202.jpg?width=768&s=xDfA378f2h803dXiKdQ9nw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-1-202.jpg?width=1024&s=tEB5De14XVjuVsyr6y07Bw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-1-202.jpg?width=0&s=S4ZPwIpivozIKWnQ8Tvh1g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-1-202.jpg?width=768&s=xDfA378f2h803dXiKdQ9nw\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-1-202.jpg?width=260&s=aOQZ4T0ys0wROX7CrQ903g\"></picture>

<figcaption>Đội hình xuất phát của AS Roma</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-203.jpg?width=768&s=_jaRe7jVUIaI1txu7B6yPw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-203.jpg?width=1024&s=k3EUh2brBXAA9z3GonQ5Qg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-203.jpg?width=0&s=KZ75vPo-YDod52WP4ODoDg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-203.jpg?width=768&s=_jaRe7jVUIaI1txu7B6yPw\" alt=\"roma 1 1 fiorentina.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-203.jpg?width=260&s=K9ld8pEnfoRfNDDUC1UVjQ\"></picture>

<figcaption>Ngay phút thứ 5, Dybala căng ngang từ cánh phải vào để Lukaku dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội chủ sân Olimpico</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-3-204.jpg?width=768&s=yq3W8f-nRwhpXFRuvM3UUw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-3-204.jpg?width=1024&s=bKmDDzAfUhZoWXOisTKHXg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-3-204.jpg?width=0&s=Wsi9BwCj3VtPCBS5hdcoIg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-3-204.jpg?width=768&s=yq3W8f-nRwhpXFRuvM3UUw\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-3-204.jpg?width=260&s=SylU50OmlsDRndUG7aLMvA\"></picture>

<figcaption>Việc Dybala phải rời sân sau khi dính chấn thương ở phút 25 khiến Roma đánh mất thế trận</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-8-205.jpg?width=768&s=F6k2YQR0PNVQQpdab5sHcA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-8-205.jpg?width=1024&s=aaUJMGvE3JzY-Uicaa-kCg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-8-205.jpg?width=0&s=tmpMA6JXw3UaIGG0bVPcMg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-8-205.jpg?width=768&s=F6k2YQR0PNVQQpdab5sHcA\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 8.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-8-205.jpg?width=260&s=cDcGV_j8nc1rOSIj9Pd1tw\"></picture>

<figcaption>Các cầu thủ Fiorentina gây sức ép trong hiệp hai</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-6-206.jpg?width=768&s=zZ8KksVOZkGtZtpdHfh6CQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-6-206.jpg?width=1024&s=xDLbKFkBExAPOUKG3YQvVA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-6-206.jpg?width=0&s=TPBT0D8FT7cIkoutDt3dag\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-6-206.jpg?width=768&s=zZ8KksVOZkGtZtpdHfh6CQ\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 6.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-6-206.jpg?width=260&s=ZzyPqtpzOJOWxMAtnITYuw\"></picture>

<figcaption>Hàng thủ của Roma không thể cầm cự được</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-5-207.jpg?width=768&s=CDbU9rU1xipnZcepJwT9AA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-5-207.jpg?width=1024&s=xgW9A4flqI-c2CgbsSDuxw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-5-207.jpg?width=0&s=EhIxXBTHbtZeyznh4LK22Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-5-207.jpg?width=768&s=CDbU9rU1xipnZcepJwT9AA\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 5.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-5-207.jpg?width=260&s=s4JVUfLy9Xq_zFc-I86d_A\"></picture>

<figcaption>Trung vệ Lucas Martinez ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 63</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-4-208.jpg?width=768&s=mxrdoY6ElckmFOIxrwMDBw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-4-208.jpg?width=1024&s=3-u7OdWbgCSkvAXOzQag8A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-4-208.jpg?width=0&s=vplGkpl14GaaeiEVyFqNyQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-4-208.jpg?width=768&s=mxrdoY6ElckmFOIxrwMDBw\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-4-208.jpg?width=260&s=lIWmcPjRx2YN3OX2jB2_yQ\"></picture>

<figcaption>Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ đội khách</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-7-209.jpg?width=768&s=PqwwWitYk-WiDMsOFEOJQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-7-209.jpg?width=1024&s=KZRmeis4Fd9htcoE633gVw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-7-209.jpg?width=0&s=sCNZATYh_ExKVxusvt14gA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-7-209.jpg?width=768&s=PqwwWitYk-WiDMsOFEOJQg\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 7.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-7-209.jpg?width=260&s=4hz-xtH_qbImF-KE-qjj8Q\"></picture>

<figcaption>Trước đó, ở phút 64 Zalewski bên phía Roma phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Tới phút 87, Lukaku nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo. Đến những phút bù giờ thứ 8, đến lượt Milenkovic của Fiorentina cũng bị thẻ đỏ </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-2-210.jpg?width=768&s=gDQMFCqiFGJ02yfWUp4wgA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-2-210.jpg?width=1024&s=1VFL3zyc1a2zyLf4BIuirA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-2-210.jpg?width=0&s=-u30SusJrKzy873q7vx9AQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-2-210.jpg?width=768&s=gDQMFCqiFGJ02yfWUp4wgA\" alt=\"roma 1 1 fiorentina 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/roma-1-1-fiorentina-2-210.jpg?width=260&s=sYIe046DWkeingAWn86IGw\"></picture>

<figcaption>Hòa trận này, Fiorentina leo lên vị trí thứ 7 trên BXH. Trong khi đó, Roma chiếm vị trí thứ 5 khi bằng điểm Bologna nhưng hơn về hiệu số.</figcaption>

</figure>

<p><strong>Thẻ đỏ:</strong><br>Roma: Zalewski (64'), Lukaku (87')<br>Fiorentina: Milenkovic (90'+8)</p>

<p><strong>Đội hình thi đấu:</strong></p>

<p><strong><a href=\"https://vietnamnet.vn/roma-tag18229789656277823427.html\" target=\"_blank\">Roma</a>:</strong> Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Zalewski, Dybala (Azmoun 25' - El Shaarawy 62'), Pellegrini (Bove 85'), Lukaku</p>

