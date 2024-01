Cả chủ nhà Qatar và Trung Quốc đều đang có lực lượng ổn nhất trong cuộc so kè này.

Do đã giành vé vào vòng 1/8 nên khả năng Qatar sẽ cất bớt một số trụ cột để dưỡng chân do trận đấu quan trọng ở vòng knock-out sắp tới. Trong khi Trung Quốc cần ít nhất 1 điểm để níu giữ hi vọng đi tiếp tại Asian Cup năm nay.