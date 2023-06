Cụ thể, hai tuần sau vụ tấn công trụ sở 2 xã ở Đắk Lắk, Cục Hàng không Việt Nam thông báo chấm dứt việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 đối với các sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Liên Khương.

Sân bay Buôn Ma Thuật chấm dứt việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 (Ảnh minh hoạ)

Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại các sân bay nêu trên cũng được giảm cấp độ an ninh kể từ ngày 24/6.

Cục Hàng không Việt Nam lưu ý các sân bay tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền địa phương, kịp thời cập nhật tình hình, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; duy trì trực điều hành đúng quy định.

Cục Hàng không cũng nhấn mạnh, mặc dù kết thúc tăng cường an ninh cấp độ 1, các sân bay vẫn duy trì các quy trình an ninh thông thường, đảm bảo xử lý các tình huống khủng bố, xâm phạm an ninh.

Trước đó, ngày 11/6, ngay sau vụ nhóm người tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ký quyết định tăng cường kiểm soát an ninh tại các sân bay ở Tây Nguyên gồm sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Liên Khương.