Tại hội nghị đối thoại về du lịch chiều 29/8, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông Marketing Công ty TSTtourist đặt vấn đề với Sở Du lịch TP.HCM về tình hình triển khai hoạt động du lịch bằng trực thăng, ngắm thành phố từ trên cao.

Theo ông, du lịch bằng trực thăng sau thời gian thí điểm tại TP.HCM đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của du khách trong và ngoài nước. "TP.HCM có thể khai thác loại hình du lịch này trong thời gian sắp tới không ?", ông Mẫn hỏi.

Còn ông Thái Doãn Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Công đoàn lo ngại về tình trạng an ninh du lịch. Vị này cho biết, sau chính sách nới visa, lượng du khách đến Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng sẽ tăng.

Thời gian qua, nạn cướp giật trên đường phố có giảm nhưng các ngành chức năng vẫn phải quan tâm nhiều hơn khi khách du lịch đến đông. Chính bản thân ông Hồng vừa chứng kiến sự việc xảy ra ngay trước cửa khách sạn của mình. Một nhóm khách đang đứng nói chuyện thì hai người đi xe máy chạy qua, giật cái giỏ rồi chạy mất tiêu.

"Các hướng dẫn viên luôn nhắc du khách phải cẩn thận nhưng có thể do họ còn chủ quan nên không may bị cướp mất đồ", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang thiếu bãi đậu xe công cộng. Khách tới nhà hàng khách sạn hay các điểm tham quan thì bao giờ tài xế xe cũng giục họ phải xuống xe lẹ để tránh ùn tắc giao thông. Ngoài ra, tài xế cũng sợ bị lực lượng giao thông xử phạt khi dừng đỗ xe sai quy định.

Khách du lịch tại TP.HCM. (Ảnh: Chí Hùng)

Trả lời vấn đề trên, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho hay, bãi xe để phục vụ dừng đỗ, đưa đón khách tại trung tâm thành phố hiện rất khó khăn. Sở đang làm việc với Sở GTVT, rà soát trên địa bàn thành phố, chấm thành các điểm dừng đỗ, đưa đón khách du lịch. Những điểm dừng đỗ được chấm để tránh thời gian ùn tắc xe, khai thác việc đưa đón khách hiệu quả tại các điểm du lịch, cơ sở lưu trú có lượng khách lớn.

Về tình hình an ninh du lịch, Sở Du lịch đang kết hợp cùng Công an thành phố cũng như các quận/huyện, xây dựng đội hình an ninh du lịch trên từng địa bàn. Sở sẽ tiếp tục làm việc tiếp với cơ quan chức năng để đảm bảo, lưu tâm an ninh du lịch tại thành phố.

Liên quan tới câu hỏi về khai thác du lịch trực thăng, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Phòng Quy hoạch, phát triển tài nguyên du lịch (Sở Du lịch TP.HCM) cho biết, trong năm 2022, Sở đã phối hợp với Sở GTVT, Công ty Trực thăng miền Nam tổ chức thí điểm loại hình du lịch này.

Tuy nhiên, trong khi các cơ quan đang tiến hành thủ tục, xin chủ trương phát triển du lịch trực thăng thành sản phẩm lâu dài thì đã có sự cố không may xảy ra (vụ rơi trực thăng ở Quảng Ninh - pv). Do đó, Bộ Quốc phòng đã ban hành văn bản tạm dừng tất cả các loại hình liên quan tới du lịch trực thăng. Hiện, ngành du lịch TP.HCM đang chờ chủ trương từ Bộ Quốc phòng. Sau khi được Bộ rà soát, cho phép hoạt động trở lại thì sản phẩm du lịch trực thăng mới có thể tiếp tục thực hiện.