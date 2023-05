Theo dữ liệu Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5, trong 5 tháng đầu năm 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,6 triệu lượt, gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng khoảng 63% so với cùng kỳ năm 2019. Trong số đó, lượng khách đến Việt Nam chủ yếu theo đường hàng không, với hơn 4,045 triệu lượt, gấp 12,6 lần so với cùng kỳ.

Riêng tháng 5, du lịch Việt Nam đón hơn 916.000 lượt khách quốc tế đến, giảm 6,9% so tháng trước và tăng 5,7 lần cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 5 với hơn 247.000 lượt, giảm nhẹ khoảng 5% so với tháng 4/2023. Tính chung cả 5 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam ước tính phục vụ hơn 1,3 triệu khách đến từ Hàn Quốc.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong top 10 thị trường khách lớn nhất đến Việt Nam tháng 5, khách Trung Quốc đại lục tăng trưởng mạnh nhất với gần 147.000 lượt, gấp hơn 1,3 lần so tháng 4/2023. Trước đó, hồi tháng 4 cũng ghi nhận mức tăng trưởng khách Trung Quốc cao nhất trong các thị trường quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, số khách Trung Quốc tới Việt Nam trong tháng 5 mới bằng 34% so với cùng kỳ 2019, trước khi dịch Covid-19 xuất hiện.

Thị trường khách tăng trưởng cao thứ tiếp theo là Malaysia với hơn 41.700 lượt (1,2 lần) và Nhật Bản hơn 43.800 lượt (1,01 lần). Thái Lan, Singapore, Campuchia, Mỹ - 4 thị trường có lượng khách quốc tế đến Việt Nam luôn nằm trong top 10 thời gian qua cũng giảm, với các chỉ số lần lượt bằng 67%, 88%, 79% và 77% tháng trước.

Trong năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế.