Vừa qua, gần 50 khách hàng tại Khu đô thị Long Sơn 1 – Dự án TNR Stars Thái Hoà (Phường Long Sơn, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) đã có cuộc đối thoại với chủ đầu tư là CTCP Đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh (Thành Vinh).

Theo phản ánh, tháng 9/2021, thông qua các sàn giao dịch, Thành Vinh mở bán sản phẩm đất nền tại Khu đô thị Long Sơn 1 thuộc dự án TNR Stars Thái Hoà. Căn cứ vào nội dung hợp đồng đặt chỗ, chủ đầu tư đã tiến hành thu tiền thành nhiều đợt. Đợt 1 thu 15% giá trị chuyển nhượng thửa đất vào tháng 11/2021. Đợt 2 thu tiếp 15% vào tháng 2/2022. Tháng 5/2022, chủ đầu tư thu tiếp đợt 3 là 20%.

Tuy nhiên, sau thời điểm thu tiền đợt 3, một phần của dự án vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Cienco4.

Tháng 4/2023, UBND tỉnh Nghệ An mới cho phép Cienco4 chuyển nhượng diện tích 119.797,4m2 sang Thành Vinh. Trong đó, đất ở liền kề gồm 221 lô, đất ở song lập 139 lô, đất ở biệt thự 35 lô.

Còn lại là đất cây xanh mặt nước, đất dịch vụ thương mại, đất hội quán, đường giao thông.

Do cuộc đối thoại không thành, khách hàng đã đến khu vực dự án để căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. (Ảnh: Trần Hoàn)

Cũng theo người mua, chủ đầu tư chưa cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý của dự án, giấy phép được huy động vốn và quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép phân lô bán nền để khách hàng tự xây dựng nhà. Thế nhưng gần đây, Thành Vinh tiếp tục thông báo thu tiền đợt 4.

Một số khách hàng đã đóng tiền đợt 4. Nhóm khách hàng này yêu cầu chủ đầu tư phải hỗ trợ lãi suất cho đến khi cung cấp đầy đủ pháp lý của dự án và trả lời các nội dung liên quan đến tiến độ.

Theo phản ánh của khách hàng, trên 200 lô đất đã thu 70% giá trị chuyển nhượng, khoảng hơn 100 lô đã thu 50%, còn lại Shophouse thu 30%. Tổng số tiền trên 400 tỷ đồng.

Trả lời tại buổi đối thoại, đại diện Thành Vinh cho rằng, về vấn đề pháp lý, chủ đầu tư đã và đang làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thiện các thủ tục ở những bước cuối cùng để xin cấp văn bản đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sẽ liên tục cập nhật tiến độ thực hiện.

Theo Thành Vinh, lần thu tiền đợt 4 là thanh toán giá trị cuối cùng theo hợp đồng đặt chỗ. Đây chưa phải là đợt thanh toán cho việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hợp đồng này sẽ ký sau đợt 4, khi chủ đầu tư có văn bản của cơ quan nhà nước về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lý giải về việc nhóm khách hàng đã thanh toán đợt 4 đề nghị chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất cho 20% đã thanh toán, đại diện Thành Vinh cho biết, đơn vị đã từng hỗ trợ lãi suất cho khách hàng và nói rõ về khoảng thời gian hỗ trợ. Các bên quy định sau thời điểm này chủ đầu tư sẽ không có nghĩa vụ hỗ trợ lãi suất.

Đại diện này cho hay, đây là hợp đồng đặt chỗ theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Việc ký hợp đồng này không trên cơ sở tuân theo quy định của pháp luật về hợp đồng góp vốn và huy động vốn.

Ngoài ra, đại diện chủ đầu tư chỉ trả lời các vấn đề liên quan tới khu Long Sơn 1. Các khu khác sẽ có buổi làm việc tiếp theo.

Tuy nhiên, do cuộc đối thoại không tìm được tiếng nói chung nên biên bản làm việc không được khách hàng ký xác nhận.

Phóng viên VietNamNet đã liên lạc qua điện thoại để tìm hiểu vụ việc, song ông Hà Đăng Sáng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản Thành Vinh cáo bận và tắt máy.

Trao đổi với PV VietNamNet, Trưởng Công an phường Long Sơn (Thị xã Thái Hoà) cho biết, qua nắm bắt tình hình thì đại diện doanh nghiệp với các hộ dân đã có buổi làm việc để trả lời những kiến nghị, thắc mắc và biện pháp khắc phục, xử lý cho người mua.

'Tuy nhiên trách nhiệm của công an phường là kiểm tra xem cuộc đối thoại có gây mất an ninh trật tự trên địa bàn hay không, còn nội dung khác hay vấn đề pháp lý của dự án thì không nắm', Trưởng Công an phường Long Sơn nói.