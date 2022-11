Khách nước ngoài đổ xô đến Nhật Bản sau mở cửa

Nhật Bản vào ngày 11/10 đã chấm dứt một số biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt khi Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố dựa vào du lịch để phục hồi nền kinh tế - đặc biệt là khi đồng yên dao động gần mức thấp nhất trong 32 năm so với đồng đô la.

Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết số lượng du khách nước ngoài, cả du lịch và kinh doanh, đã tăng lên 498.600 lượt trong tháng 10, cao hơn gấp đôi so với 206.500 lượt của tháng 9 và tăng 2.155% so với năm trước, mặc dù vẫn thấp hơn 80% so với năm 2019.

Năm nay, 1,52 triệu du khách nước ngoài đã đến Nhật Bản, thấp hơn rất nhiều so với kỷ lục 31,8 triệu vào năm 2019 và mục tiêu của trong năm 2020 của chính phủ nước này.

Thủ tướng Kishida cho biết chính phủ Nhật đặt mục tiêu thu hút 5 nghìn tỷ yên (35,8 tỷ USD) chi tiêu du lịch hàng năm, nhưng đó có thể là coi là kỳ vọng xa vời đối với một ngành đã chịu những ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch. Dữ liệu của chính phủ nước này cũng cho thấy số lượng việc làm ở các khách sạn đã giảm 22% từ năm 2019 đến năm 2021 và những nhân viên dịch vụ đã tìm được công việc khác và khó có thể thu hút họ trở lại.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng Nhật Bản cũng khó có thể thu được lợi nhuận lớn từ du lịch do lượng khách từ Trung Quốc chưa thể quay lại

Năm 2019, đã có hơn 9,5 triệu lượt khách Trung Quốc tới Nhật Bản, chiếm khoảng một phần ba tổng số khách nước ngoài. Nhưng với việc Covid-19 đang lan rộng ở Trung Quốc, Bộ Văn hóa và Du lịch nước này cho biết hôm 14/10 rằng các chuyến du lịch theo nhóm xuyên biên giới vẫn bị đình chỉ.

Nhưng cũng vẫn có những dấu hiệu tích cực khác với ngành du lịch Nhật Bản.

Hiroto Ooka, người đứng đầu khu vực Bắc Á của công ty có trụ sở tại Nhật Bản cho biết, các lượt tìm kiếm khách sạn trong nước trên trang đặt phòng trực tuyến Agoda đã tăng gần 16 lần trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10, chủ yếu là của khách hàng ở Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore.

Ông nói: “Chúng tôi đang nhìn thấy những dấu hiệu tích cực từ việc giá trị của đồng yên giảm. Du khách tìm kiếm nhiều hơn về Nhật Bản vì lý do này".

Nhật Bản cho biết rằng họ sẽ mở lại các cảng cho tàu du lịch từ tháng 3 năm 2023, với khoảng 166 tàu dự kiến ​​​​đến thăm vào năm tới, theo tập đoàn công nghiệp Ủy ban Du lịch Quốc tế Nhật Bản (JICC).

Đỗ An (Theo CNN)