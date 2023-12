Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 3 ngày liên tục từ 30/12 đến 1/1, anh Phúc (30 tuổi, Hà Nội) có ý định đi chơi Tết Dương lịch ở Đà Nẵng. Tuy nhiên vé máy bay khá đắt, vé khứ hồi thấp nhất từ 3,4 triệu đồng khiến anh đắn đo, chưa quyết định.

Theo khảo sát của phóng viên, công suất phòng của các khách sạn 4-5 sao ven biển ở Đà Nẵng trong dịp Tết Dương lịch đạt khoảng 70-90%; đối với các khách sạn từ 3 sao trở xuống đạt khoảng 40-60%. Một số khách sạn giữ giá, không phụ thu với hi vọng thời gian cận Tết số lượng khách đặt phòng sẽ tăng thêm.

Công suất phòng của các khách sạn 4-5 sao ven biển ở Đà Nẵng trong dịp Tết Dương lịch đạt khoảng 70-90%. (Ảnh D. Thuỳ)

Chị Trinh, Giám đốc khách sạn Biển Vàng (khách sạn 3 sao, đường Phạm Văn Đồng) cho biết, tỷ lệ lấp đầy phòng dự báo không quá 40%. Theo chị Trinh, khách đặt phòng dịp Tết Dương lịch không nhiều do thời gian nghỉ ngắn. Có thể khách không đặt tour mà đi tự túc. Bên cạnh đó, khách Việt có xu hướng không tập trung đi vào ngày lễ, mà chọn đi trước hoặc sau. Điều này giúp cho điểm đến không bị quá tải, giá dịch vụ ổn định, không có biến động. Giá phòng khách sạn hiện chỉ từ 500.000 đồng, không có phụ thu để kích cầu. Cũng theo chị Trinh, khách có xu hướng dành thời gian đi du lịch vào dịp Tết âm lịch nhiều hơn.

Trong khi đó, đại diện Mikazuki Resorts & Spa (đường Nguyễn Tất Thành) cho biết, quy mô khu nghỉ dưỡng gần 350 phòng nhưng hiện tại đã lấp đầy 90%.

Đại diện khách sạn Mường Thanh Luxury (đường Võ Nguyên Giáp) cũng cho biết, hiện tại tỷ lệ lấp đầy phòng đạt khoảng 70%, không tăng đột biến so với ngày thường.

“Thực ra giai đoạn này khách sạn chúng tôi đạt 70% vì có lượng khách đoàn quốc tế, đây là khách cố định đã đặt từ trước chứ không phải khách đi chơi Tết. Khách trong nước dịp này có nhưng không nhiều. Dự báo từ nay đến sát ngày nghỉ lễ có thể tăng thêm khoảng 10%”, vị này cho hay.

Theo đại diện khách sạn, rất khó để có thể lấp đầy 100% công suất phòng. “Năm nay do hình kinh tế khó khăn nên cả người dân và doanh nghiệp đều thắt chặt chi tiêu, hạn chế đi du lịch, tổ chức hội nghị, tổng kết liên hoan. Ngoài ra, vé máy bay chiếm kinh phí đi du lịch quá nhiều khiến nhiều gia đình lựa chọn những điểm đi gần có thể sử dụng xe cá nhân để di chuyển trong dịp Tết Dương lịch này”, đại diện khách sạn lý giải.

Với quỹ phòng lớn, nếu phát sinh lượng khách tăng đột biến sát Tết Dương lịch thì Đà Nẵng vẫn đáp ứng được. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hiện trên toàn thành phố có 1.190/1.285 cơ sở lưu trú đã hoạt động trở lại với 42.000/46.976 phòng. Trong đó có 102/106 cơ sở quy mô 4 - 5 sao, tương đương 19.388/20.696 phòng.

Ngoài ra, nhiều khách sạn tại Đà Nẵng đã tung ra nhiều chương trình cuối năm, đón chào năm mới để hút khách như đại tiệc đếm ngược thời khắc giao thừa giảm giá 20-50% tiệc buffet, ưu đãi giá phòng, nhận phòng giờ nào trả phòng giờ đó…

Thành phố Đà Nẵng cũng đã đầu tư 20 tỷ đồng thực hiện trang trí hoa và điện chiếu sáng nhằm phục vụ khách vui chơi. Theo đó, thành phố trang trí hoa Tết tại 15 vị trí trên các tuyến đường trung tâm ven sông Hàn, ven biển như Bạch Đằng, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng thực hiện trang trí điện chiếu sáng Tết 2024 tại 6 vị trí, nổi bật như khu vực thành Điện Hải, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Phú, khung băng đường Võ Nguyên Giáp, khung hoa văn treo trụ điện đường Võ Văn Kiệt - Phạm Văn Đồng - Trần Hưng Đạo…Đây sẽ là những điểm “check in” hấp dẫn du khách dịp này.

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ cả năm 2023 ước đạt hơn 7,4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022 và bằng 93% so với 2019. Đặc biệt, khách quốc tế ước đạt hơn 2 triệu lượt, tăng gấp 4 lần năm 2022; khách nội địa ước đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng 69% so với 2022.

Năm 2024, ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu sẽ khôi phục hoàn toàn hoạt động du lịch, nhất là đối với thị trường quốc tế. Phấn đấu khách lưu trú đạt 8,05 triệu lượt, tăng 6% so với năm 2023.