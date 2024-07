Hơn 186.000 độc giả của tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel + Leisure đã tham gia khảo sát về khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền, thành phố... yêu thích, cho giải thưởng World’s Best Awards 2024.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội và Capella Hanoi xuất hiện trong danh sách "20 khách sạn trong thành phố tốt nhất châu Á", đều có cùng số điểm 96,6. Travel + Leisure nhận định các khách sạn được vinh danh đều mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo về ẩm thực, văn hóa.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội và Capella Hanoi từng nhiều lần được vinh danh tại các giải thưởng du lịch uy tín trên thế giới. Đây cũng là nơi được nhiều người nổi tiếng lựa chọn lưu trú khi tới Việt Nam.

Tháng 6 vừa qua, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu trú tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Hồi tháng 4, khi đến Hà Nội, CEO của hãng Apple Tim Cook cũng lựa chọn nghỉ tại đây.

Trước đó, khách sạn từng đón cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, cựu Tổng thống Thụy Sĩ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Nằm trên phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Sofitel Legend Metropole Hà Nội là một trong những khách sạn lâu đời nhất Thủ đô, với tuổi đời hơn 120 năm. Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Kiến trúc sang trọng bên trong khách sạn. Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Tổng cộng, khách sạn có 358 phòng. Căn phòng sang trọng nhất của khách sạn là Grand Prestige Suite, hay còn gọi là phòng Tổng thống, rộng 176m2 và được bài trí theo phong cách đương đại, với sảnh chờ tiện nghi, phòng ngủ chính, phòng tắm, phòng spa riêng biệt, phòng ăn cho 8 khách...

Khác với sự lâu đời của Sofitel Legend Metropole, Capella Hanoi là thương hiệu mới ra mắt năm 2021. Khách sạn 5 sao này từng đón nhóm nhạc đình đám BlackPink. Những hạng phòng cao cấp tại đây có giá lên tới 100 triệu đồng/đêm.

Khách sạn nằm gần Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Capella Hanoi

Tháng 7/2023, bức hình do Rosé - BlackPink đăng tải "vô tình" làm lộ khách sạn nơi nhóm nhạc lưu trú khi tới Hà Nội

Đây là công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, mang kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của opera những năm 1920.

Khách sạn cao 7 tầng với hệ thống 47 phòng. Các phòng đều được đặt theo tên các diễn viên, ca sĩ, nhà biên kịch nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực opera như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri...

Khách sạn cao 7 tầng với hệ thống 47 phòng. Ảnh: Capella Hanoi

Một trong những điểm giúp Capella Hanoi lọt vào danh sách là sở hữu nhà hàng gắn sao Michelin – Hibana by Koki, nhà hàng Nhật Bản phục vụ nghệ thuật ẩm thực teppanyaki.

Năm nay, đứng đầu danh sách "20 khách sạn trong thành phố tốt nhất châu Á" là Park Hyatt Siem Reap (Campuchia) với 99,4 điểm.

Độc giả Travel + Leisure cũng đã bình chọn Hội An là một trong 5 thành phố tốt nhất thế giới năm 2024. Với 90,67 điểm, địa phương này xếp ở vị trí 4 trong 25 thành phố tốt nhất thế giới. Ở danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất châu Á do độc giả bình chọn, Hội An xếp thứ 3.

Hội An được bình chọn là một trong 5 thành phố tốt nhất thế giới năm 2024. Ảnh: Thạch Thảo

Tại hạng mục 5 khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất tại Đông Nam Á có 3 đại diện đến từ Việt Nam là Alma Cam Ranh, New World Phú Quốc và Hyatt Regency Danang. Alma với số điểm cao nhất là 99,2. Hai đại diện đến Phú Quốc và Đà Nẵng đứng thứ 4 và 5.