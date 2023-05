Đỗ An Nhà báo

1. Tình yêu lớn dần trên yên xe máy: Du khách sẽ không khó để bắt gặp những cặp đôi trẻ cùng nhau rong ruổi trên những chiếc xe máy khắp các con phố ở Việt Nam. Nếu là những ngày cuối tuần, tại những điểm tham quan nổi tiếng trong các thành phố lớn, luôn tràn ngập các cặp đôi có thể ngồi trên yên xe cùng nhau chuyện trò, ăn kem hay trao nhau những cái ôm nồm đượm. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần qua năm tháng cùng loại phương tiện phổ biến nhất ở Việt Nam.

2. Tiếng còi xe khắp nơi: Nếu có thời gian, theo Pike, du khách nước ngoài nên thử đi xe máy và học cách sử dụng còi như một cách để đảm bảo an toàn cho bản thân. Vào những giờ tan tầm, tiếng còi xe có thể vang lên khắp các đường phố ngõ xóm nơi đây. Nhưng đó cũng là một nét đặc trưng hết sức riêng của mảnh đất hình chữ S.

3. Cà phê Việt rất mạnh: Nếu là người yêu thích cà phê, chắc chắn hương vị cà phê Robusta của Việt Nam sẽ đủ sức hấp dẫn bạn. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy những quán cà phê bình dân ở bất cứ đâu nhưng nên lưu ý rằng cà phê Việt rất đậm sánh và sẽ hơi mạnh với một số người.

4. Những cơn mưa là dấu hiệu của gió mùa Đông Bắc: Nếu có dịp tới miền Bắc Việt Nam vào mỗi đợt gió mùa, du khách có thể dễ dàng nhận thấy một 'công thức' thời tiết rất điển hình là trời nắng to, xong đột ngột có mưa vào hôm sau và gió mùa lạnh tràn về.

5. Nên cẩn thận khi đi bộ: Ở Việt Nam, đa phần các phương tiện đang lưu thông sẽ không có thói quen dừng lại nhường đường cho người đi bộ. Do đó, du khách nên tuân thủ đúng tín hiệu đèn giao thông hay có thể nhờ sự giúp đỡ của những người dân địa phương nếu gặp khó khăn khi sang đường.

6. Những cụ bà nhanh nhẹn: Nếu như ở nhiều quốc gia, người cao tuổi thường chọn nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già thì ở Việt Nam những cụ bà vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống thường nhật của gia đình. Họ quán xuyến nhà cửa, xử lý công việc kinh doanh của gia đình, giúp đỡ con cái hay thậm chí cả đi chợ buôn bán.

7. Nói to không hẳn là thô lỗ: Nếu tới những hàng quán đường phố, du khách có thể bắt gặp cảnh những người chủ hay nhân viên thường nói rất lớn. Nhưng không phải lúc nào to tiếng cũng thể hiện sự khó chịu hay giận dữ, trái lại nó lại thể hiện sự hào sảng do thói quen thường ngày của người dân nơi đây.